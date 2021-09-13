SkyUp Airlines запускает полеты из Киева в Мадрид
Источник:пресс-служба SkyUp
Столица Испании является одним из самых интересных городов Европы. Насладиться атмосферным Мадридом ежегодно приезжают миллионы международных туристов.
Теперь такая возможность появилась и в украинских путешественников. Украинская авиакомпания SkyUp Airlines открывает рейсы из Киева в Мадрид.
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Первый полет по направлению Киев – Мадрид запланирован на 18 октября 2021 года.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Вылеты из Киева запланированы утром.
Стоимость авиабилетов
Новое направление стартует со специальными ценами:
- Киев – Мадрид от 534 гривен;
- Мадрид – Киев от 828 гривен.
Билеты по стандартной цене уже доступны на сайте skyup.aero:
- Киев – Мадрид от 2108 гривен;
- Мадрид – Киев от 2402 гривен.
Условия въезда в Испанию
Как сообщает консульская служба МИД Украины, граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие COVID-19 при условии заблаговременного заполнения формуляра санитарного контроля: https://www.spth.gob.es/.
На его основе генерируется QR-код, который надо показывать представителям компании перевозчика перед посадкой на рейс, а также службам санитарного контроля в пункте пропуска в порту или аэропорту прибытия в Испанию.
Отметим, ранее SkyUp заявил, что начнет выполнять рейсы в польский город Лодзь, а также в столицу Чехии – Прагу.
Кроме того, лоукостер изменил условия бесплатного выбора места заранее в тарифе Standard – теперь забронировать его можно с помощью онлайн-чекина только за 15 дней до вылета.