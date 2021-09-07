SkyUp Airlines в сентябре запустит рейсы из Киева в Прагу
Источник:avianews.com
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает полеты из Киева в столицу Чехии – Прагу. Стоимость авиабилетов в одну сторону от 47 евро.
Полеты стартуют с 23 сентября. Как стало известно, разрешение от Государственной авиационной службы Украины лоукостер получил еще 27 мая 2020 года.
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Расписание рейсов
SkyUp будет летать из Киева в Прагу три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям.
- Киев 19:00 – Прага 20:00
- Прага 21:00 – Киев 00:05
Цена авиабилетов
Минимальная цена в одну сторону от 1 500 гривен (47 евро), в обе – 3 000 гривен.
Самая низкая стоимость включает перевозку только ручной клади с габаритами до 55х40х20 сантиметров и весом до 9 килограмм.
Условия въезда в Чехию
В Чехию могут попасть только привитые туристы. Говорится об одной из вакцин, которые приняли в ЕС:
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Spikevax (Moderna);
- Comirnaty (Pfizer / BioNTech);
- Janssen;
- Covishield.
После вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Турист на границе должен предоставить документ на английском языке с указанием персональных данных о лице, типе вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также QR-код.
Кроме того, необходимо иметь медицинское страхование на срок поездки и заранее оформить электронный формуляр на сайте https://plf.uzis.cz/. Ответ придет на e-mail, его тоже следует иметь в телефоне или в напечатанном виде. Документ могут попросить во время пограничного контроля или при регистрации по месту жительства.
Отметим, ранее SkyUp изменил условия бесплатного выбора места заранее в тарифе Standard – теперь забронировать его можно с помощью онлайн-чекина только за 15 дней до вылета.