При пересечении границы они должны предъявить сертификат о вакцинации в бумажном или электронном виде. Также необходимо заполнить въездной форму и иметь действующий биометрический паспорт.
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Условия въезда в Чехию
В Чехию могут попасть только привитые туристы. Говорится об одной из вакцин, которые приняли в ЕС
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Spikevax (Moderna);
- Comirnaty (Pfizer/BioNTech);
- Janssen;
- Covishield.
После вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Турист на границе должен предоставить документ на английском языке с указанием персональных данных о лице, типа вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также QR-код.
Кроме того, необходимо иметь медицинское страхование на срок поездки и заранее оформить электронный формуляр на сайте https://plf.uzis.cz/. Ответ придет на e-mail, его тоже следует иметь в телефоне или в напечатанном виде. Документ могут запросить во время пограничного контроля или при регистрации по места жительства.
Возможны ли исключения
В страну могут въехать граждане Украины, которые имеют вид на жительство в Чехии или другой стране ЕС или визу. Также могут попасть лица, имеющие специальные документы:
- справка от врача или медицинского учреждения;
- вызов в суд;
- приглашение от государственного органа;
- справка о необходимости надлежащего ухода (от врача или социальной службы) и документы, подтверждающие родственных связей с этим лицом;
- судебное решение об установлении опеки над ребенком или встреч с ней;
- письмо от компетентного министерства Чешской Республики о том, что приезд лица в интересах Чехии.
Но эти лица должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. После чего они должны находится в течение 5 дней на домашней самоизоляции, а потом сделать повторный тест.