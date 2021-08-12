SkyUp Airlines разрешили летать из Киева на райские Мальдивы

Мальдивы – один из самых популярных и самых дорогих туристических направлений в мире. Сюда приехать мечтает каждый.

Теперь это еще легче, ведь Госавиаслужба Украины предоставила права авиакомпании SkyUp Airlines на эксплуатацию воздушной линии из Киева на Мальдивы. Срок действия разрешения начнет действовать с 20 октября 2021 года.

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Разрешение предоставлено на маршрут Киев – Мале – Киев с частотой два раза в неделю.

Получение прав на эксплуатацию воздушных линий не означает, что авиакомпания точно будет летать по этому направлению.

Отмечается, если в компании не появится дальнемагистральный самолет, рейсы придется делать с дозаправкой. Сейчас флот авиаперевозчика состоит из 13 самолетов Boeing 737 различных модификаций.

Условия въезда на Мальдивы

По данным консульской службы МИД Украины, с 10 сентября 2020 обязательным условием для въезда на территорию островного государства является наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее, чем за 96 часа до вылета.

Также в аэропорту прибытия необходимо пройти температурный скрининг и соблюдать первоочередных противоэпидемических мер личной безопасности.

Чтобы получить визу по прибытии, нужно подтвердить бронирование в одном из официально зарегистрированных курортов.

Кроме того, с 15 июля на Мальдивах введена так называемая электронная "Декларация о состоянии здоровья путешественника", которая должна быть представлена ​​в электронном виде в Миграционную службу Мальдив за 24 часа до прилета / вылета. Заполнить и подать эту декларацию можно на официальном вебсайте Миграционной службы, перейдя по ссылке https://imuga.immigration.gov.mv/.

По данным Worldometer , по состоянию на 12 августа 2021 года на Мальдивах выявлено 78 690 случаев заражения коронавирусом, из них 222 летальных.

Отметим, ранее власти Мальдивской республики решили ввести налог на выезд из островов. Это будет касаться, как граждан, так и туристов.

Также стало известно, что Мальдивским островам грозит исчезновение. Если не бороться с изменениями климата, неутешительные прогнозы станут реальностью еще до конца XXI века.