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Пользовательница тиктока Вика Колесник провела неделю в Буковеле с мамой и поделилась своим опытом. За неделю женщины посетили популярные развлекательные заведения, ежедневно ходили в рестораны и даже выбрали отель со SPA-зоной. При этом они уложились в вполне адекватную сумму для Буковеля.

Сколько туристки потратили за неделю в Буковеле?

По словам туристки, в общей сложности за 7 дней в Буковеле они потратили 39 564 гривны. В эту сумму вошли билеты на поезд, местный транспорт, проживание, питание, развлечения и покупка сувениров.

Самой крупной статьей расходов стало проживание. За 5 ночей в отеле со SPA и завтраками путешественницы заплатили 17 200 гривен. При этом отель располагался довольно удобно: до центра курорта можно было дойти пешком примерно за 15 минут.

Дорога до Буковеля и передвижение по месту обошлись значительно дешевле. За билеты на поезд в обе стороны туристки заплатили 2 464 гривны, а на маршрутки и такси потратили еще 900 гривен.

На питание женщины потратили 8 800 гривен. Из них 7 600 гривен ушло на посещение заведений, в которые путешественницы ходили ежедневно, а еще 1 200 гривен – на продукты в "Сильпо". Они не отказывали себе в развлечениях и не ограничивались лишь прогулками с видом на горы. Отдельную часть бюджета составляли развлечения, которых в Буковеле немало. В общей сложности на посещение "Гуцул Ленда", аквапарка, катание на родельбане и другие развлечения туристки потратили 6 200 гривен на двоих. Еще 4 000 гривен туристки потратили на сувениры.

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Сколько стоит неделя в Буковеле: видео

В пересчете это 19 782 гривны на одного человека за всю поездку. Такой бюджет является достаточно умеренным для Буковеля, особенно если учесть, что путешественницы не отказывались от ресторанов, посетили несколько популярных развлекательных локаций и остановились в отеле со SPA и завтраками. Их опыт показывает, что отдых на одном из самых популярных курортов Украины не обязательно должен стоить целое состояние.

А если хочется сэкономить еще больше, то лучше выбрать другой курорт. Ранее мы рассказывали о трех бюджетных альтернативах Буковелю,, где цены на отдых значительно ниже.