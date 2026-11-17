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Вместо дорогих гостиничных комплексов можно выбрать небольшие усадьбы, коттеджи с видом на горы или отели со SPA-зоной. А чтобы поездка не превратилась лишь в отдых в номере, стоит заранее запланировать несколько интересных мест поблизости. 24 Канал расскажет о 3 направлениях, которые могут стать альтернативой Буковелю в ноябре.

Какие есть альтернативы Буковелю в ноябре?

Славско

Славско во Львовской области – это один из самых известных карпатских курортов, который привлекает туристов не только зимой, но и осенью. В ноябре здесь можно гулять по лесным тропинкам, любоваться горными пейзажами и отдыхать в небольших коттеджах с террасами. Туристы могут отправиться на горы Тростян, Погар и Высокий Верх. Также неподалеку находится живописный водопад Каменка.

В отличие от Буковеля, в Славском нет такой концентрации больших гостиничных комплексов и развлекательной инфраструктуры. Зато здесь можно найти частные усадьбы и небольшие отели. В низкий сезон здесь можно найти варианты для ночлега даже от 750 до 1500 гривен за двухместный номер. В то же время "инстаграмные" коттеджи и отели будут стоить дороже.

Осенняя дорога в Славско: видео @slavsko.goro

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Пилипец

Еще одна альтернатива Буковелю находится на Закарпатье. Пилипец – это небольшое горное село, которое привлекает туристов природными достопримечательностями, видами на хребет Боржава и возможностью отдохнуть вдали от городского шума.

Самая известная местная достопримечательность – водопад Шипит. Вода в нем падает каскадами примерно с 14-метровой высоты, образуя живописный природный уголок посреди леса. В ноябре здесь особенно атмосферно после дождей, когда водопад становится полноводнее.

Еще одна интересная идея – подняться на гору Гимба и полюбоваться панорамами Боржавского хребта. Однако стоит заранее проверить работу кресельного подъемника и погодные условия. В ноябре в высокогорье уже может быть холодно, ветрено и скользко.

Пилипец подойдет тем, кто хочет провести несколько дней в горах, остановиться в небольшой усадьбе, посетить чаны и исследовать природные достопримечательности Закарпатья. Цены на проживание начинаются от 800 гривен за ночь на двоих. Отметим, что инфраструктура здесь скромнее, чем в Буковеле, а выбор развлечений не такой большой.

Ворохта

Для тех, кто ищет более спокойный отдых вдали от больших туристических комплексов, хорошей альтернативой станет Ворохта. Этот горный поселок расположен среди живописных карпатских хребтов и известен своими старинными железнодорожными виадуками.

Каменные мосты, построенные во времена Австро-Венгрии, стали одним из самых узнаваемых архитектурных памятников региона. Когда горы окутывает осенний туман, виадуки становятся еще более атмосферными.

Также в Ворохте можно увидеть старые деревянные церкви, прогуляться по долине реки Прут и насладиться пейзажами. Если погода позволяет, отсюда можно организовать поездку в Яремче или на Яблуницкий перевал. Стоимость проживания в Ворохте начинается от 1000 гривен за ночь на двоих.

Осень в Ворохте / Фото "Экономическая правда"

Буковель – далеко не единственный способ интересно провести выходные в Карпатах. Туристы могут выбирать недорогие усадьбы вместо больших отелей, посещать природные достопримечательности без дорогих развлечений и экономить на питании.