Adv

Користувачка тіктоку Віка Колесник відпочивала у Буковелі з мамою тиждень і поділилася власним досвідом. За тиждень жінки відвідали популярні розважальні локації, щодня ходила до закладів харчування та навіть обрали готель зі SPA-зоною. При цьому вони вклалися у цілком адекватну суму як для Буковелю.

Скільки туристки витратили за тиждень у Буковелі?

За словами туристки, загалом за 7 днів у Буковелі вони витратили 39 564 гривні. У цю суму увійшли квитки на потяг, місцевий транспорт, проживання, харчування, розваги та покупки сувенірів.

Найбільшою статтею витрат стало проживання. За 5 ночей у готелі зі SPA та сніданками мандрівники заплатили 17 200 гривень. При цьому заклад розташовувався досить зручно: до центру курорту можна було дійти пішки приблизно за 15 хвилин.

Дорога до Буковеля та пересування на місці обійшлися значно дешевше. За квитки на потяг в обидва боки туристки заплатили 2 464 гривні, а на маршрутки й таксі витратили ще 900 гривень.

На харчування жінки витратили 8 800 гривень. Із них 7 600 гривень пішло на відвідування закладів, у які мандрівниці ходили щодня, а ще 1 200 гривень на продукти у "Сільпо". Вони не відмовляли собі в активностях і не обмежувалися лише прогулянками з видом на гори. Окрему частину бюджету становили розваги, яких у Буковелі є чимало. Загалом на відвідування "Гуцул Ленду", аквапарку, катання на родельбані та інші розваги туристки витратили 6 200 гривень на двох. Ще 4 000 гривень туристки витратили на сувеніри.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Скільки коштує тиждень у Буковелі: відео

У перерахунку це 19 782 гривні на одну людину за всю поїздку. Такий бюджет є досить помірним для Буковеля, особливо якщо врахувати, що мандрівники не відмовлялися від ресторанів, відвідали кілька популярних розважальних локацій та зупинилися в готелі зі SPA і сніданками. Їхній досвід показує, що відпочинок на одному з найпопулярніших курортів України не обов'язково має коштувати цілий статок.

А якщо хочеться ще більше зекономити, то краще обирати інший курорт. Раніше ми розповідали про три бюджетні альтернативи Буковелю, де ціни на відпочинок значно менші.