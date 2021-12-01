Сколько недополучила сфера туризма в 2021 году: данные ООН

После затишья в первой половине 2021 года международный туризм продемонстрировал некоторое оживление в течение летнего сезона. Это несколько улучшило показатели, однако ситуация все еще остается неутешительной.

Убытки сферы в 2021 году могут составить 2 триллиона долларов. Об этом идет речь в докладе Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).

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Приблизительно столько же недополучил мировой туризм и в 2020 году, когда пандемия только началась.

Доходы от международного туризма в 2021 году могут достигнуть 700 – 800 миллиардов долларов США – менее половины от 1,7 триллиона долларов в 2019 году,

– отмечается в отчете.

Также отмечается, что больше всего путешествий пришлось на третий квартал 2021 года – количество доходов выросло на 58% по сравнению с периодом июля – сентября 2020 года. При этом показатели путешествий в допандемические времена составляли более 64%.

Увеличение активности туристов коррелирует с темпами вакцинации

Пик туризма с начала пандемии пришелся на август – сентябрь 2021 года / Фото unsplash

Рост числа путешествий летом 2021 года обнадеживает, отмечают в докладе. При этом в разных регионах наблюдается связь туризма с темпами вакцинации.

Данные за третий квартал обнадеживают. Но число прибытий по-прежнему на 76% ниже, чем было до пандемии, а разные регионы мира показывают очень неравномерные результаты,

– отметил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

Он добавил, что для поддержки туристической отрасли необходимо продолжать вакцинацию, координировать условия въезда и внедрять цифровые сертификаты для большей доступности поездок.

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Кроме того, за период пандемии выросли расходы туристов на поездки. В UNWTO подсчитали: из-за отложенного спроса доходы в туризме выросли в среднем с 1000 долларов на прибытие в 2019 году до 1300 долларов в 2020 году. А в 2021 году может превысить 1500 долларов. Впрочем, это связано не только с тем, что туристам удалось накопить сбережения, но и тем, что цены на транспорт и проживание выросли.

В каких странах туризм восстанавливается быстрее всего

Международные туристические прибытия / Фото UNWTO

Относительный рост темпов возобновления туризма по сравнению с 2019 годом в 3 квартале пришелся на европейские страны (-53%) и Северную и Южную Америки (-60%).

Это связано с разной степенью ограничений передвижения, уровнями вакцинации и уверенности путешественников,

– отмечают в отчете.

Ведущими странами по восстановлению туризма стали:

Хорватия (-19%);

Мексика (-20%);

Турция (-35%).

Сообщается, что в этих странах зафиксированы самые высокие темпы возобновления турпотока за период с июля по сентябрь.

Государства Карибского бассейна также показали относительно высокие показатели всех субрегионов: количество международных путешествий там увеличилось на 55%.

Зато в других частях света туризм практически остановился. В Азиатско-Тихоокеанском регионе путешествия сократились на 95%. Австралия, Новая Зеландия, Сингапур и Китай придерживаются политики "нулевой толерантности" и не спешат открывать границы для иностранцев.