В Каменец-Подольский на выходные: сколько денег нужно взять с собой

Каменец-Подольский – одно из самых популярных направлений для коротких путешествий по Украине. Старинная крепость, атмосферный старый город и каньон реки Смотрич привлекают тысячи туристов. Особенно многолюдно здесь становится в теплое время года, когда город превращается в настоящий музей под открытым небом.

Перед поездкой многих интересует не только список интересных мест, но и вопрос бюджета. Сколько будет стоить дорога, где можно остановиться, во сколько обойдется питание и реально ли уложиться в умеренный бюджет? Пользовательница TikTok @annet_bulka подробно рассказала, во сколько ей обошлась поездка в Каменец-Подольский из Киева.

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Сколько туристка потратила на поездку в Каменец-Подольский?

Билеты на поезд из Киева и обратно обошлись путешественнице в 683 гривны. В Каменец-Подольском девушка провела 3 дня и две ночи, поэтому гостиница ей обошлась в 1764 гривны. В целом проживание в местных отелях стоит в среднем от 1 – до 3 тысяч гривен за ночь на двоих. Девушка же посчитала только свою долю за двухместный номер.

Питалась туристка в местных заведениях, где одно блюдо стоит около 200 гривен. Всего на еду она потратила 1400 гривен. Девушка очень рекомендует посетить ресторан "Бона", который славится блюдами местной кухни.

Туристка также отправилась в сплав по реке на катамаране за 500 гривен с человека. Она была в восторге от того, какой красивый вид на каньон открывается с воды. Еще 150 гривен стоил билет на территорию визитной карточки города – древней Каменец-Подольской крепости.

В целом такой уик-энд обошелся туристке в 4500 гривен вместе с дорогой, проживанием, питанием и развлечениями.

Украинка рассказала о своих расходах в Каменец-Подольском: видео

Что еще интересного посмотреть в Каменец-Подольском?

Помимо знаменитой крепости, в древнем Каменец-Подольском на самом деле есть еще много всего интересного. Например, Доминиканский монастырь святого Николая, который соединил в себе различные стили архитектуры, или старейшая ратуша Украины, которую построили еще в 1430 году. Когда-то ратуша была административным центром города, и именно сюда съезжались короли и дипломаты.

Также можно посетить Музей миниатюр "Замки Украины", где собраны мини-копии всех украинских замков.

Еще одна важная локация, расположенная недалеко от города – живописная Бакота. Здесь с обзорной площадки открываются виды, от которых буквально перехватывает дыхание.