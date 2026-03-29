Нет, это не Франция – это склеп Потоцких в Винницкой области, окруженный 250-летними липами
- Склеп-усыпальница Потоцких в селе Печера, Винницкая область, находится у порогов Южного Буга и окружена большим парком с 250-летними липами.
- Главная архитектурная доминанта – часовня-мавзолей, построена в 1904 году в неороманском стиле архитектором Владиславом Городецким, сохранила свою изысканность, несмотря на потери советского периода.
В селе Печера в Винницкой области расположен мавзолей-усыпальница Потоцких – часть бывшей усадьбы с регулярным парком, спускающимся к порогам Южного Буга.
В Украине есть много малоизвестных локаций, которые требуют большего внимания туристов. Именно так мы наткнулись на пост kirill_babchenko, который рассказал о невероятно красивом месте – склеп-усыпальница Потоцких в селе Печера в Винницкой области, который расположен возле живописных порогов Южного Буга.
Чем особенный склеп Потоцких в Винницкой области?
Начнем с самой локации расположения: когда-то здесь была роскошная усадьба Потоцких-Свейковских. До наших дней дошло немного, но даже эти остатки позволяют представить масштаб и красоту этого места. Сохранился большой парк с первоначальной прямоугольной планировкой и величественной центральной аллеей, которую формируют 250-летние липы.
Она ведет от главных ворот в направлении бывшего дворца. Сам парк террасами спускается по склону к реке Южный Буг – к купальням, которые когда-то были частью имения. Его украшают каменные хаосы, гроты и единственная сохранившаяся парковая скульптура, что придает месту особую атмосферу.
С обратной стороны парка расположена главная архитектурная доминанта часовня-мавзолей, построена в 1904 году в неороманском стиле по проекту Владислав Городецкий. Известно, что архитектор выполнил эту работу бесплатно, ведь был близким другом семьи Потоцких. Сам дворец, к сожалению, не сохранился – его разобрали в 1920-х годах, рассказывает Discover.
Склеп Потоцких / инстаграм walks_in_ukraine
Позже на его фундаменте возвели областную больницу. В то же время по сей день можно увидеть несколько хозяйственных построек, спроектированных в начале 20 века архитектором Яном Гойрихом. Среди уцелевших сооружений больше всего туристов привлекает именно усыпальница Потоцких. Несмотря на то, что в советское время с нее сняли статую Божьей Матери, кресты и колокола, здание сохранило свое величие и изысканность.
Особого внимания заслуживают декоративные элементы: они напоминают воздушное кружево. Такой эффект был достигнут благодаря уникальной технике резьбы по мокрому бетону. Интересно, что в советский период в склепе даже проводили кинопоказы.
Если спуститься по лестнице парка вниз, можно выйти к живописным порогам Южного Буга – еще одной природной изюминки этого места, которая придает ему особую привлекательность.
