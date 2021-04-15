История корабля-легенды, окруженная многочисленными тайнами и мифами, широко известными и не очень. Узнайте шокирующие факты одной из самых страшных морских катастроф в истории.
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Малоизвестные факты о "Титанике"
В день крушения в море царил покой
Достаточно легко представить, как лайнер борется с высокими волнами, как туман и ливень скрывают айсберг, но все было совсем не так. В течение 14 апреля погода значительно менялась в лучшую сторону: утром было умеренное волнение, дул западный ветер; к вечеру установился полный штиль, но одновременно резко похолодало. Лайнер входил в зону арктического антициклона. Ночь с 14 на 15 апреля в северной Атлантике выдалась холодной, безветренной, ясной и безлунной.
Температура морской воды была ниже нуля, когда корабль затонул
Согласно измерениям, проведенным капитаном Стэнли Лордом Калифорнийского СС (SS Californian) – кораблем, который находился вблизи Титаника, когда он затонул – температура воды была холодной – до 28 градусов по Фаренгейту. По данным Ассоциации спасательных жилетов, человеческое тело может выжить в замерзающей воде, не более, чем 45 минут.
Экипаж почти полностью был мужским
С 908 членов экипажа, только 23 были женщинами. Трое из них не пережили столкновения, с 885 мужчин-членов экипажа, 693 погибли.
Часть экипажа "Титаника" / Фото: Wikimedia Commons
Музыканты играли более двух часов, пока корабль спасался
Непонятно, какие песни звучали, но можно только представить, какой мрачной была атмосфера. Музыканты погибли. В фильме "Титаник" одной из песен стала "Ближе, Боже мой, к тебе" – она считается последней песней, которая звучала на корабле в реальной жизни.
Спасательные лодки
Титаник мог перевезти 64 спасательные лодки, но имел только 20. Многие спасательные шлюпки, которые были спущены с корабля, не собрали столько людей, сколько могли бы. Например, на первую спасательную лодку сели только 28 человек, но в ней было места для перевозки 65.
Спасательные лодки "Титаника" / Фото: Wikimedia Commons
Оптическая иллюзия могла помешать вовремя заметить айсберг
По словам историка Тима Малтина, атмосферные условия в ночь, когда корабль затонул, вероятно, вызвали избыточную рефракцию – что могло замаскировать айсберг. Это может объяснить, почему айсберг не был замечен, пока корабль не оказался слишком близко к нему, чтобы маневрировать в сторону.
Пожар в корпусе судна мог быть причиной гибели корабля
Согласно документальному фильму "Титаник: Новые доказательства", пожар на борту корабля мог привести к катастрофе. Журналист Сенан Молони предполагает, что металл ослаб из-за длительного пожара в корпусе корабля. Огонь горел при температуре 1 800 градусов по Фаренгейту в течение трех недель к оттоку корабля.
Самой молодой пассажирке на "Титанике" было 2 месяца
Милвина Дин была самой молодой пассажиркой на борту корабля. При столкновении ее отец вышел из каюты, чтобы узнать, что случилось. Вернувшись, приказал жене собрать детей и вывел семью на палубу, чтобы посадить в спасательную шлюпку – сам же остался. Милвина умерла в возрасте 97 лет в 2009 году.
Милвина Дин / Фото: Wikimedia Commons
13 пар на борту корабля были в медовом месяце
Новоиспеченные пары проводили медовый месяц на "Титанике" в каждом из классов пассажиров. Среди них были Нелли Стивенсон и Джон Пилсбери Снайдер, который был внуком основателя компании "Pillsbury". Молодожены были среди тех, кто предпочел спасательные шлюпки.
Два молодых брата пережили крах без опекуна
Двухлетний Эдмонд и четырехлетний Мишель Навратил вошли в историю как единственные дети, которые пережили катастрофу без родителей. Их прозвали "сиротами Титаника". Отец похитил детей у матери, и планировал вывезти в Америку. Когда "Титаник" начал тонуть, отец передал детей 24-летней Маргарет Бештейн Хейс. Впоследствии мать мальчиков увидела их фото в газете, узнала и сразу забрала в Маргарет.
Братья Навратил, пережившие крах "Титаника" без родителей / Фото: Wikimedia Commons
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Титанику понадобилось 2 часа 40 минут, чтобы утонуть
В своем первом сообщении о трагедии The New York Times выпустила заголовок, в котором говорилось, что "Титаник" утонул через 4 часа после удара. Общественность не знала, что корабль тонул гораздо более быстрыми темпами.
После катастрофы было найдено лишь несколько сотен тел
Спасательные корабли вытащили из ледяной воды только 306 тел. Большинство погибших были доставлены в Галифакс, Новая Шотландия.
На поиск руин корабля ушло более семи десятилетий
Остатки Титаника были найдены лишь в 1985 году, примерно через 73 года после затопления судна. Доктор Роберт Д. Баллард с океанографического института Вудс-Хоул в штате Массачусетс и команда американских и французских исследователей обнаружили обломки с помощью автоматической подводной лодки.
Доктор Роберт Д. Баллард / Фото: Wikimedia Commons
На месте обломков были обнаружены 6000 артефактов
Спасенные с "Титаника" сокровища пользуются спросом. Среди них была скрипка, которую продали за 1,7 миллиона долларов в 2013 году в аукционном доме в Великобритании. Корабельный план "Титаника" был продан в 2011 году за 336 тысяч долларов.