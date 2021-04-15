История корабля-легенды, окруженная многочисленными тайнами и мифами, широко известными и не очень. Узнайте шокирующие факты одной из самых страшных морских катастроф в истории.

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Малоизвестные факты о "Титанике"

В день крушения в море царил покой

Достаточно легко представить, как лайнер борется с высокими волнами, как туман и ливень скрывают айсберг, но все было совсем не так. В течение 14 апреля погода значительно менялась в лучшую сторону: утром было умеренное волнение, дул западный ветер; к вечеру установился полный штиль, но одновременно резко похолодало. Лайнер входил в зону арктического антициклона. Ночь с 14 на 15 апреля в северной Атлантике выдалась холодной, безветренной, ясной и безлунной.

Температура морской воды была ниже нуля, когда корабль затонул

Согласно измерениям, проведенным капитаном Стэнли Лордом Калифорнийского СС (SS Californian) – кораблем, который находился вблизи Титаника, когда он затонул – температура воды была холодной – до 28 градусов по Фаренгейту. По данным Ассоциации спасательных жилетов, человеческое тело может выжить в замерзающей воде, не более, чем 45 минут.

Экипаж почти полностью был мужским

С 908 членов экипажа, только 23 были женщинами. Трое из них не пережили столкновения, с 885 мужчин-членов экипажа, 693 погибли.



Часть экипажа "Титаника" / Фото: Wikimedia Commons

Музыканты играли более двух часов, пока корабль спасался

Непонятно, какие песни звучали, но можно только представить, какой мрачной была атмосфера. Музыканты погибли. В фильме "Титаник" одной из песен стала "Ближе, Боже мой, к тебе" – она считается последней песней, которая звучала на корабле в реальной жизни.

Спасательные лодки

Титаник мог перевезти 64 спасательные лодки, но имел только 20. Многие спасательные шлюпки, которые были спущены с корабля, не собрали столько людей, сколько могли бы. Например, на первую спасательную лодку сели только 28 человек, но в ней было места для перевозки 65.