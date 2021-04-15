Історія корабля-легенди, оточена численними таємницями та міфами, широко відомими й не дуже. Дізнайтеся приголомшливі факти однієї з найстрашніших морських катастроф в історії.

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Маловідомі факти про "Титанік"

В день краху в морі панував спокій

Досить легко уявити, як лайнер бореться з високими хвилями, як туман і злива приховують айсберг, але все було зовсім не так. Протягом 14 квітня погода значно змінювалася в кращу сторону: вранці було помірне хвилювання, дув західний вітер; до вечора встановився повний штиль, але водночас різко похолодало. Лайнер входив в зону арктичного антициклону. Ніч з 14 на 15 квітня в північній Атлантиці видалася холодною, безвітряною, ясною і безлунною.

Температура морської води була нижче нуля, коли корабель затонув

Згідно з вимірами, проведеними капітаном Стенлі Лордом Каліфорнійського СС (SS Californian) – кораблем, що знаходився поблизу Титаніка, коли він затонув – температура води була холодною – до 28 градусів за Фаренгейтом. За даними Асоціації рятувальних жилетів, людське тіло може вижити у воді, що замерзає, не довше, ніж 45 хвилин.

Екіпаж майже повністю був чоловічим

З 908 членів екіпажу, тільки 23 були жінками. Троє з них не пережили зіткнення, натомість з 885 чоловіків-членів екіпажу, 693 загинули.



Частина екіпажу "Титаніка" / Фото: Wikimedia Commons

Музиканти грали понад дві години, поки корабель рятувався

Незрозуміло, які пісні звучали, але можна лише уявити, якою похмурою була атмосфера. Музиканти загинули. У фільмі "Титанік" однієї з пісень стала "Ближче, Боже мій, до тебе" – її вважають останньою піснею, що звучала на кораблі в реальному житті.

Рятувальні човни Титанік міг перевезти 64 рятувальні човни, але мав лише 20. Багато рятувальних шлюпок, які були спущені з корабля, не зібрали стільки людей, скільки могли б мати. Наприклад, на перший рятувальний човен сіли лише 28 осіб, але в ньому було місця для перевезення 65.

Рятувальні човни "Титаніка" / Фото: Wikimedia Commons Оптична ілюзія могла завадити вчасно помітити айсберг За словами історика Тіма Малтіна, атмосферні умови в ніч, коли корабель затонув, ймовірно, спричинили надлишкову рефракцію – що могло замаскувати айсберг. Це може пояснити, чому айсберг не був помічений, поки корабель не виявився занадто близько до нього, щоб маневрувати вбік. Пожежа в корпусі судна могла спричинити загибель корабля Згідно з документальним фільмом "Титанік: Нові докази", пожежа на борту корабля могла призвести до катастрофи. Журналіст Сенан Молоні припускає, що метал ослаб через тривалу пожежу в корпусі корабля. Вогонь горів при температурі 1 800 градусів за Фаренгейтом протягом трьох тижнів до відпливу корабля. Наймолодшій пасажирці на "Титаніку" було 2 місяці Мілвіна Дін була наймолодшою ​​пасажиркою на борту корабля. При зіткненні її батько вийшов з каюти, щоб дізнатися, що трапилося. Повернувшися, наказав дружині зібрати дітей й вивів сім'ю на палубу, щоб посадити в рятувальну шлюпку – сам же залишився. Мілвіна померла у віці 97 років у 2009 році.

Мілвіна Дін / Фото: Wikimedia Commons 13 пар на борту корабля були в медовому місяці Новоспечені пари проводили медовий місяць на "Титаніку" в кожному з класів пасажирів. Серед них були Неллі Стівенсон та Джон Пілсбері Снайдер, який був онуком засновника компанії "Pillsbury". Молодята були серед тих, хто віддав перевагу рятувальним шлюпкам. Два молодих брати пережили крах без опікуна Дворічний Едмонд та чотирирічний Мішель Навратіль увійшли в історію як єдині діти, які пережили катастрофу без батьків. Їх прозвали "сиротами Титаніка". Батько викрав дітей у матері, і планував вивезти до Америки. Коли "Титанік" почав тонути, батько передав дітей 24-річній Маргарет Бештейн Хейс. Згодом мати хлопчиків побачила їхні фото в газеті, впізнала і одразу забрала в Маргарет.

Брати Навратіль, які пережили крах "Титаніка" без батьків / Фото: Wikimedia Commons ​До теми 5 дітей, які вижили на "Титаніку": як склалося їхнє життя Титаніку знадобилося 2 години 40 хвилин, щоб потонути У своєму першому повідомленні про трагедію The New York Times випустила заголовок, в якому говорилося, що "Титанік" потонув через чотири години після удару. Громадськість не знала, що корабель тонув набагато швидшими темпами. Після катастрофи було знайдено лише декілька сотень тіл Рятувальні кораблі витягли з крижаної води лише 306 тіл. Більшість загиблих були доставлені до Галіфакса, Нова Шотландія. На пошук руїн корабля пішло понад сім десятиліть Залишки Титаніка були знайдені лише в 1985 році, приблизно через 73 роки після затоплення судна. Доктор Роберт Д. Баллард з океанографічного інституту Вудс-Хоул у штаті Массачусетс та команда американських та французьких дослідників виявили уламки за допомогою автоматичного підводного човна.

Доктор Роберт Д. Баллард / Фото: Wikimedia Commons

На місці уламків було виявлено 6 000 артефактів

Врятовані з "Титаніка" скарби мають попит. Серед них була скрипка, яку продали за 1,7 мільйона доларів у 2013 році в аукційному будинку у Великобританії. Корабельний план "Титаніка" був проданий у 2011 році за 336 000 доларів.