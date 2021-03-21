Небольшой круизный лайнер World Discoverer имел огромные перспективы. Его специально создали достаточно узким, чтобы он мог проходить по нешироким рекам и протокам, открывая путешественникам ранее неизвестные места, в частности Южного полюса и Амазонки.

Как раз из-за неизведанности коварных вод World Discoverer навсегда остался в их владениях. Сейчас 87-метровое судно покоится в бухте Родерик на Соломоновых островах. Оно лежит на мели, наклоненное под углом 46 градусов, и привлекает к себе внимание туристов со всего мира.

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О судне World Discoverer

World Discoverer был спроектирован и построен в Германии в 1974 году. Из-за банкротства первого владельца корабль пришлось продать. Потом он еще несколько раз сменял хозяина.

У судна был двойной корпус и был присвоен ледовый класс 1А, который позволял плавание в полярные районы Антарктики. Пассажиры могли наблюдать движение льдин и айсбергов, даже приближаться к ним на надувных лодках, которых на World Discoverer был целый запас.



World Discoverer 26 лет путешествовал к Южному полюсу и Аляске / Фото blowing.up.history

Где плавал корабль

В той части света, близкой к Южному полюсу, корабль ходил в период австралийского лета, то есть с ноября до февраля. Путешественники могли наслаждаться видом Фолклендских островов, Чили, Аргентины. А традиционным летом корабль путешествовал по региону Аляски и вокруг Берингова моря.



Впервые простые люди могли попасть на неизведанные земли / Фото blowing.up.history

Путешествия на World Discoverer называли общественными экспедициями, ведь впервые новые места посещали простые люди, а не ученые. Правда, была там и небольшая команда опытных историков, геологов, биологов и натуралистов, которые рассказывали туристам о том, что они видят вокруг.

World Discoverer был явно сделан для умных и любознательных пассажиров. Здесь была библиотека, лекционный зал, фитнес-центр, солярий с бассейном и медицинский центр.



Судно было достаточно узким, что плыть по рекам / Фото blowing.up.history

Крушение корабля

Увы, жизнь корабля была недолгой. 30 апреля 2000 года World Discoverer наткнулся на необозначенный на карте риф в проливе Сандфлай, что на Соломоновых островах, и повредил корпус.



World Discoverer наткнулся на риф / Фото blowing.up.history

Капитан Оливер Кресс послал сигнал бедствия, который получили в столице островов, городе Хониаре. Прибывший на место пассажирский паром спас всех пассажиров World Discoverer, а само судно, которое стало крениться на бок, капитан вывел на мель в бухте Родерика, чтобы избежать его затопления.



Всех пассажиров удалось спасти / Фото blowing.up.history

Местные жители, которые в то время находились в состоянии гражданской войны, разграбили его и мешали его спасению. После обследования пробоины выяснилось, что корабль не подлежит восстановлению.



Местные жители разграбили судно / Фото blowing.up.history



World Discoverer не подлежит ремонту / Фото blowing.up.history



Корабль World Discoverer сейчас является туристической жемчужиной / Фото blowing.up.history



Круизное судно World Discoverer покоится на Соломоновых островах / Фото blowing.up.history



World Discoverer построили в Германии в 1974 году / Фото blowing.up.history