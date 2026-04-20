Сахарный магнат возвел этот замок-мечту: где стоит одна из самых удивительных локаций Востока Украины
- Шаровский дворец, или дворец Кенига, расположен в селе Шаровка на Харьковщине и построен сахарным магнатом. Он известен неоготическим и неоренессансным стилем.
- После национализации в 1917 году дворец использовали для различных учреждений, а в наше время продолжаются частичные реставрационные работы, хотя для полного восстановления нужны значительные инвестиции.
Харьковщина – это далеко не только о промышленности. К примеру, именно среди холмов Слобожанщины скрывается белоснежный дворец, похожий на иллюстрацию к сказке.
Это Шаровский дворец, имеющий за собой сложную историю роскоши и запустения. Со ссылкой на discover.ua расскажем об этом подробнее.
На Харьковщине стоит белоснежный замок, поражающий красотой: как он выглядит сегодня?
Шаровский дворец, известный также как дворец Кенига, расположен в селе Шаровка вблизи Богодухова в Харьковской области – чуть более чем в 60 километрах от Харькова. Это комплекс из величественного замка и большого пейзажного парка вокруг на несколько десятков гектаров с прудами и редкими деревьями.
Своим особым видом он обязан последнему владельцу – сахарному магнату Леопольду Кенигу, который приобрел старую усадьбу в 1895 году и перестроил ее в стиле неоготика плюс неоренессанс. Благодаря состоянию из сахарного производства и белоснежному виду дворец просто не могли не окрестить "Сахарным замком".
Фасад дворца украшен двумя башнями с зубцами и шпилями – он буквально напоминает средневековый замок, хотя возводился уже в XIX – XX веках. Внутри частично сохранились аутентичные интерьеры – настенная живопись, кафельные печи, дубовая обшивка стен, резьба и парадная деревянная лестница.
А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.
Шаровский дворец на Харьковщине – жемчужина Востока Украины / Фото andreevaa_photo
К сожалению, судьба достопримечательности сложилась не слишком хорошо. После захвата власти большевиками в 1917 году усадьбу национализировали, далее во времена советской оккупации здесь размещали различные учреждения от детского санатория до туристической базы.
В 2025 году Харьковская областная военная администрация заказала проект реставрации памятника. Как отмечает eurofest.org.ua, частичные реставрационные работы в замке продолжаются, но для полного восстановления нужны ощутимые инвестиции. А их в условиях войны привлечь крайне сложно.
Добраться до Шаровки легко из Харькова, туда курсируют маршрутки или автобусы через Богодухов, дорога занимает около 1,5 часа. А поехать стоит, ведь несмотря на нынешнее состояние Шаровский дворец остается одной из самых фотографируемых достопримечательностей Востока Украины, и туристические порталы неизменно упоминают его среди топовых локаций региона.
Какие еще интересные дворцы Украины стоит увидеть вживую в 2026 году?
Качановский дворец на Черниговщине сохранился целым комплексом, а по форме фасада его сравнивают с Белым домом в Вашингтоне. Интересно, что построили его еще тогда, когда в Вашингтоне только закладывали фундамент президентской резиденции.
Дворец Потоцких в Тульчине в Винницкой области недаром называют Подольским Версалем. Его проектировал тот самый французский архитектор Жозеф-Эже Лакруа, который реконструировал Елисейский дворец в Париже.
