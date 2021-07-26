Речь идет об облаках, которые покрывают вершины Черногорского массива. Автором видео является горный спасатель Василий Фицак.

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На кадрах видно, как облака "омывают" вершины гор. Иногда складывается впечатление, что смесь водяного пара и кристаллов льда образуют даже не море, а водопады.

В комментариях мужчина написал, что ему понадобилось 20 минут, чтобы получить 12 секунд невероятных видеокадров.

Черногору "омывают" волны облаков: волшебное видео

Черногора: коротко

Черногора – самый высокий горный массив Украинских Карпат, расположенный к востоку от Полонинского Бескида. Главный хребет простирается на длину около 40 километров между долинами рек Черной Тисы на западе и Черного Черемоша на востоке.

По данным Википедии, из десяти самых высоких вершин Украинских Карпат – 9-ть расположены в горном массиве Черногора. В частности, к нему относится Говерла, самая высокая точка Украины с высотой 2061 метр.

В Черногорском массиве можно выделить три растительные высотные пояса: горно-лесной, субальпийский и альпийский. Первый из них распространен в среднегорье, два других – в высокогорье.

Насчет животного мира, массив населяют разнообразные представители фауны. Всего в Черногоре зафиксировано 279 видов позвоночных животных, в том числе 46 видов, занесенных в Красную книгу Украины.

Отметим, ранее в сети распространялось видео, которое приглашало туристов провести лето в Украине. Его опубликовала официальная страница Украины в фейсбуке.