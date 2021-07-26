Йдеться про хмари, які вкривають вершини Чорногірського масиву. Автором відео є гірський рятувальник Василь Фіцак.

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На кадрах видно, як хмари "омивають" вершини гір. Подекуди складається враження, що суміш водяної пари та кристалів льоду утворюють навіть не море, а водоспади.

У коментарях чоловік написав, що йому знадобилося 20 хвилин, щоб отримати 12 секунд неймовірних відеокадрів.

Чорногору "омивають" хвилі хмар: чарівне відео

Чорногора: коротко​

Чорногора – найвищий гірський масив Українських Карпат, який розташований на схід від Полонинського Бескиду. Головний хребет простягається на довжину близько 40 кілометрів між долинами річок Чорної Тиси на заході і Чорного Черемоша на сході.

За даними Вікіпедії, з десяти найвищих вершин Українських Карпат – 9-ть розташовані у гірському масиві Чорногора. Зокрема, до нього належить Говерла, найвища точка України з висотою 2061 метр.

У Чорногірському масиві можна виділити три рослинні висотні пояси: гірсько-лісовий, субальпійський та альпійський. Перший з них поширений у середньогір'ї, два інші – у високогір'ї.

Щодо тваринного світу, то масив населяють різноманітні представники фауни. Загалом у Чорногорі зафіксовано 279 видів хребетних тварин, у тім числі 46 видів, занесених у Червону книгу України.

Відзначимо, раніше в мережі поширювалося відео, яке запрошувало туристів провести літо в Україні. Його опублікувала офіційна сторінка України у фейсбуці.