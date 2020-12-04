В сети активисты обнародовали видео со срочной информацией – на Черемоше образовался ледоход, который может нести опасность для Верховины.

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Видео обнародовала на своей странице в Facebook Марина Максимюк-Доманская.

Сейчас с.Шибене несет большой объем воды! Сдвинулся лед! Просим ограничить полностью присутствие у реки Черный Черемош! А также переход через небольшие мосты! – сообщила девушка.

Автор видео – ее муж – Дмитрий Доманский говорит, что река вступила в силу, а в Верховине может быть беда. На видео четко видно, как довольно сильное течение сносит лед, недавно образовавшийся на поверхности реки. Стоит отметить, что из-за ледохода в реках часто поднимается уровень воды.

Что такое ледоход? Ледоход – движение льдин и ледяных полей на реках под действием течения или ветра. Различают весенний и осенний ледоход. При весеннем ледоходе движутся льдины, образовавшиеся в результате вскрытия – разрушение ледяного покрова; при осеннем ледоходе – льдины образовались смерзанием сала, шуги, снижници и заберегов, что оторвались.



На горных реках в результате резкого потепления и дождей происходят внезапные ледоходы, сопровождающиеся поводьями. В Карпатах это явление известно под местным названием "торлаш" или "турлаш".

Смотрите видео онлайн:

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