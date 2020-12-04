Ледоход на Черном Черемоше: невероятное видео с Карпат поразило сеть
В сети активисты обнародовали видео со срочной информацией – на Черемоше образовался ледоход, который может нести опасность для Верховины.
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Видео обнародовала на своей странице в Facebook Марина Максимюк-Доманская.
Сейчас с.Шибене несет большой объем воды! Сдвинулся лед! Просим ограничить полностью присутствие у реки Черный Черемош! А также переход через небольшие мосты! – сообщила девушка.
Автор видео – ее муж – Дмитрий Доманский говорит, что река вступила в силу, а в Верховине может быть беда. На видео четко видно, как довольно сильное течение сносит лед, недавно образовавшийся на поверхности реки. Стоит отметить, что из-за ледохода в реках часто поднимается уровень воды.
Что такое ледоход?
Ледоход – движение льдин и ледяных полей на реках под действием течения или ветра. Различают весенний и осенний ледоход. При весеннем ледоходе движутся льдины, образовавшиеся в результате вскрытия – разрушение ледяного покрова; при осеннем ледоходе – льдины образовались смерзанием сала, шуги, снижници и заберегов, что оторвались.
На горных реках в результате резкого потепления и дождей происходят внезапные ледоходы, сопровождающиеся поводьями. В Карпатах это явление известно под местным названием "торлаш" или "турлаш".
Смотрите видео онлайн:
Главное фото иллюстративное
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