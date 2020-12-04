У мережі активісти оприлюднили відео з терміновою інформацією – на Черемоші утворився льодохід, який може нести небезпеку для Верховини.

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Відео оприлюднила на своїй сторінці у Facebook Марина Максимюк-Доманська.

Зараз с.Шибене несе великий об'єм води! Зрушилася крига! Просимо обмежити повністю присутність біля річки Чорний Черемош! А також перехід через невеликі мости! – повідомила дівчина.

Автор відео – її чоловік – Дмитро Доманський каже, що річка набрала сили, а у Верховині може бути біда. На відео чітко видно, як доволі сильна течія зносить кригу, яка нещодавно утворилася на поверхні ріки. Варто зазначити, що через льодохід у річках часто підіймається рівень води.

Що таке льодохід? Льодохід – рух крижин і крижаних полів на річках під дією течії чи вітру. Розрізняють весняний та осінній льодохід. При весняному льодоході рухаються крижини, що утворилися в результаті скресання – руйнування крижаного покриву; при осінньому льодоході – крижини, що утворилися змерзанням сала, шуги, сніжниці й заберегів, що відірвалися.



На гірських річках внаслідок різкого потепління і дощів відбуваються раптові льодоходи, що супроводжуються поводями. У Карпатах це явище відоме під місцевою назвою "торлаш" чи "турлаш".

Дивіться відео онлайн:

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