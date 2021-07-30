Одна из самых богатых стран мира откроет свои границы для Украинской: условия въезда
Источник:твиттер Минтуризма Саудовской Аравии
С 1 августа для привитых туристов откроется Саудовская Аравия. Для посещения этой страны необходимо предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19.
Сейчас в Саудовской Аравии утвержденными есть 4 препараты. Кроме медицинского документа, для въезда необходима туристическая виза.
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Условия для туризма в Саудовской Аравии
С 1 августа страну смогут посетить туристы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Одобренными препаратами являются:
- Moderna;
- Johnson & Johnson;
- AstraZeneca;
- Pfizer/BioNTech.
С 1 августа снимается ограничение на въезд в королевство для обладателей туристических виз, прошедших вакцинацию. Им не нужно будет проходить обязательный карантин,
– говорится в сообщении Минтуризма Саудовской Аравии в Twitter.
Относительно туристических виз: власть этого государства приостанавливала выдачу документов из-за пандемии, сейчас процесс возобновили.К слову, накануне решение об открытии страны для туризма, компания SkyUp анонсировала 3 рейса из Киева и рейс из Львова в Саудовскую Аравию. Первый состоится уже 3 августа. Частота полетов – два раза в неделю.