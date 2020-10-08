Один из самых опасных маневров на дороге – обгон, но, несмотря на это, много водителей не уделяют должного внимания безопасности своих действий. Обгон грузовиков еще хуже, потому что приводит к тому, что на трассах регулярно случаются страшные аварии, в которых гибнут люди.

Travel24 собрал несколько наиболее распространенных ошибок при осуществлении обгона грузовика.

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Не прижимайтесь к грузовику

Это самая распространенная и самая страшная ошибка водителей, которые прижимаются к фуре перед тем, как совершить обгон. Делать так точно не стоит, потому что подобное сближение сокращает обзор. Соответственно без правильной видимости водитель может выскочить прямо на встречную полосу, где будет двигаться другой автомобиль.



Не прижимайтесь к грузовику / mn24.com.ua

Не обгоняйте несколько машин

Бывают ситуации, когда грузовики едут плотным потоком друг за другом, что создает большие трудности водителям легковушек. Некоторые автомобилисты решаются вместе обогнать всю эту колонну, чего категорически нельзя делать, поскольку безопасно осуществить затяжной обгон практически невозможно.

Смотрите по сторонам

То, что впереди все чисто, еще совсем не значит, что можно вот так взять и легко сделать манёвр. Стоит еще посмотреть, что происходит по бокам. Но почему-то ряд автомобилистов забывает это сделать. Может так получиться, что прямо в этот момент позади вас автомобиль уже начал совершать обгон. Поэтому, перед тем как выполнять манёвр, нужно убедиться в том, что все чисто и спереди, и сзади, и по бокам.



Смотрите по сторонам / ru.wikipedia.org

Не будьте слишком самоуверенными

Некоторые автомобилисты превращают обгон в способ самоутверждения и доминирования над другими водителями. Например, это проявляется в: водитель видит, что не успеет обогнать, но все равно выезжает на встречную полосу, так как считает, что его пропустят. Если это удалось однажды, то не факт, что получится еще раз. Иногда эта самоуверенность приводит к очень серьезным авариям на дороге.