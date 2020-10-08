Один з найбільш небезпечних маневрів на дорозі – обгін, але, попри це, велике число водіїв не приділяють належної уваги безпеці своїх дій. Обгін вантажівок ще гірше, бо призводить до того, що на трасах регулярно трапляються страшні аварії, в яких гинуть люди.

Travel24 зібрав декілька найбільш поширених помилок при здійсненні обгону вантажівки.

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Не притискайтеся до вантажівки

Це найпоширеніша і найстрашніша помилка водіїв, які туляться до фури перед тим, як зробити обгін. Робити так точно не варто, тому, що подібне зближення скорочує огляд. Відповідно без правильної видимості водій може вискочити прямо на зустрічну смугу, де буде рухатися інший автомобіль.



Не притискайтеся до вантажівки / mn24.com.ua

Не обганяйте декілька машин

Бувають ситуації, коли вантажівки їдуть щільним потоком один за одним, що створює великі труднощі водіям легковиків. Деякі автомобілісти наважуються разом обігнати всю цю колону, чого категорично не можна робити, оскільки безпечно здійснити затяжний обгін практично неможливо.

Дивіться по сторонах

Те, що попереду все чисто, ще зовсім не означає, що можна ось так взяти та легко зробити маневр. Варто ще й глянути, що відбувається по боках. Але чомусь ряд автомобілістів забуває це зробити. Може так вийти, що прямо в цей момент позаду вас автомобіль вже почав здійснювати обгін. Тому, перед тим як виконувати маневр, потрібно переконатися в тому, що все чисто і спереду, і ззаду, і збоку.



Дивіться по сторонах / ru.wikipedia.org

Не будьте занадто самовпевненими

Деякі автомобілісти перетворюють обгін в спосіб самоствердження і домінування над іншими водіями. Наприклад, це проявляється в тому, що водій бачить, що не встигне обігнати, але все одно виїжджає на зустрічну смугу, бо вважає, що його пропустять. Якщо це вдалося одного разу, то не факт, що вийде ще раз. Іноді ця самовпевненість призводить до дуже серйозних аварій на дорозі.