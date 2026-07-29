20 стран мира, переживающих настоящий туристический бум: вот куда сейчас стоит поехать

Туристические предпочтения меняются очень быстро. Если еще несколько лет назад путешественники в основном выбирали проверенные курорты и популярные европейские столицы, то сегодня они открывают для себя новые направления. Одни страны стремительно набирают популярность благодаря доступным ценам, другие – благодаря уникальной природе или развитию туристической инфраструктуры.

В отчете OECD Tourism Trends and Policies 2026 был проанализирован поток иностранных туристов в страны в период с 2019 по 2025 год, и на основе этих данных был составлен рейтинг из 20 стран, переживающих наибольший туристический бум.

Кто возглавил рейтинг стран, в которых туризм растет быстрее всего?

На первом месте оказалось крупнейшее арабское государство – Саудовская Аравия. Число туристов, посещающих эту страну, выросло на целых 67% по сравнению с 2019 годом. Такой стремительный рост связывают с реализацией государственной программы Vision 2030, призванной снизить зависимость экономики от нефти.

В рамках этой программы Саудовская Аравия упростила получение туристических виз, увеличила авиасообщение с миром и вложила значительные средства в развитие культурных достопримечательностей и туристических объектов.

Все больше туристов посещают Саудовскую Аравию / Фото Depositphotos

На втором месте в рейтинге – африканское Марокко. Стране удалось увеличить туристический поток на 53% за последние 6 лет. Отметим, что украинцам требуется виза для въезда в Марокко. Оформить ее можно через консульство в Варшаве, поскольку дипломатическое представительство Марокко в Киеве не работает с начала полномасштабной войны.

Горы в Марокко / Фото Depositphotos

Всегда популярный среди украинских туристов Египет неожиданно оказался в тройке стран, переживающих туристический бум. В этой стране туризм вырос уже на 47%.

Кстати, ранее мы подробно рассказывали обо всех самых популярных курортах Египта и о том, как выбрать тот, который лучше всего подойдет именно вам. От удачного выбора курорта во многом зависят общие впечатления от поездки, ведь кто-то хочет просто отдыхать на территории отеля, а для кого-то важны экскурсии и активная ночная жизнь.



Отпуск в Египте / Фото Depositphotos

Что еще страны стремительно набирают популярность среди туристов?

Бразилия – рост туризма на 46%. Колумбия – 45%. Япония – 34%. Чили – 33%. Норвегия – 28%. Сербия – 27%. Дания – 22%. Турция – 21%. Португалия – 20%. Люксембург – 19%. Словения – 16%. Испания – 16%. Исландия – 14%. Франция – 12%. Греция – 11%. Нидерланды – 11%. Швеция – 11%.

Что интересно, наибольший рост наблюдается в ранее непопулярных странах. Это лишь в очередной раз подчеркивает тенденцию, что туристы устали от массовых туристических направлений и ищут уникальных впечатлений.