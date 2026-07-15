Одни курорты Египта больше подходят для семей с детьми, другие – для любителей подводного мира или активных развлечений. Чтобы отпуск действительно оправдал ожидания, стоит заранее узнать об особенностях каждого направления. 24 Канал подробно рассказывает о плюсах и минусах самых популярных курортов Египта.

Шарм-эш-Шейх

Плюсы. Это идеальный курорт и для детей, и для взрослых, а сезон здесь длится круглый год. Если выбрать отель с удачным расположением, то купаться в море можно даже зимой. Шарм-эш-Шейх защищен от ветра, поэтому на пляже здесь никогда не "сносит голову".

Самое большое преимущество курорта – это невероятные коралловые рифы, которые начинаются прямо у берега. Здесь можно часами плавать в маске, рассматривая разноцветных рыбок и представляя себя в мультфильме о подводном мире.

Кроме того, в Шарм-эш-Шейхе туристы не "заперты" на территории отеля – здесь есть Старый город с колоритным рынком, красивая мечеть, оживленная площадь. Поэтому после ужина можно смело отправляться в центр города.

Также это единственный курорт Египта, на котором туристам не нужно покупать визу в аэропорту, которая стоит 30 долларов. Дело в том, что курорт расположен на Синайском полуострове, на который виза не требуется.

Минусы. Шарм-эш-Шейх – это любимый курорт туристов из России, поскольку туда летают прямые чартерные рейсы из страны-агрессора. Для большинства украинцев это веская причина отказаться от отдыха в Шарм-эш-Шейхе. Кроме того, во многих отелях курорта нет пологих спусков к морю – только с понтона, где уже большая глубина. Для маленьких детей или людей, которые боятся плавать, это станет большим неудобством.

Отпуск в Шарм-эш-Шейхе / Фото Depositphotos

Хургада

Плюсы. Здесь есть отели с широкими песчаными пляжами и пологим спуском в море, поэтому курорт идеально подходит для туристов с маленькими детьми. Из Хургады значительно ближе до Каира, чем из Шарм-эш-Шейха, поэтому отдых на море можно дополнить экскурсией к пирамидам.

Минусы. Многие пляжи мелководные. Также здесь нет знаменитого кораллового рифа Красного моря, поэтому снорклинг не так интересен. Кроме того, многие отели расположены вдали от инфраструктуры и вечером не получится выйти на прогулку по городу.

Пляж в Хургаде / Фото Depositphotos

Марса-Алам

Плюсы. Это любимый египетский курорт европейцев, поэтому и отели здесь более высокого уровня, а еда вкуснее. Кроме того, в Марса-Аламе почти нет россиян, посколько им сюда неудобно добираться. Коралловый риф в море очень красивый, и даже можно увидеть черепах, дельфинов и огромного дюгоня.

Минусы. За пределами отелей – пустошь. Туристам, которые любят активный отдых, здесь будет скучно.

Дюгонь в Красном море / Фото Depositphotos

Эль-Аламейн

Плюсы. Этот курорт сравнивают с Дубаем, а из-за цвета воды в море даже называют "египетскими Мальдивами". Здесь есть роскошные отели европейского уровня и широкие белоснежные пляжи. Кроме того, туристы могут отправиться на экскурсию в Александрию или Каир.

Минусы. Курорт расположен на берегу Средиземного моря, а оно холоднее, чем Красное, поэтому сезон здесь длится с мая по октябрь. Кроме того, здесь нет рифов и разноцветных рыб.

Отдых в Эль-Аламейне: видео @zmmelle

Каждый египетский курорт имеет свои преимущества и особенности. Главное – заранее определиться, какой формат отдыха подходит именно вам, чтобы отпуск оправдал все ожидания.