Одні курорти Єгипту більше підходять для сімей з дітьми, інші – для любителів підводного світу чи активних розваг. Щоб відпустка справді виправдала очікування, варто заздалегідь дізнатися про особливості кожного напрямку. 24 Канал детально розповідає про плюси і мінуси найпопулярніших курортів Єгипту.

Шарм-еш-Шейх

Плюси. Це ідеальний курорт і для дітей, і для дорослих, а сезон тут триває цілий рік. Якщо обрати готель з правильним розташуванням, то купатися у морі можна навіть взимку. Шарм-еш-Шейх захищений від вітру, тож на пляжі тут ніколи не "зносить голову".

Найбільша перевага курорту – це неймовірні коралові рифи, які розпочинаються просто з берега. Тут можна годинами плавати у масці, розглядаючи різнобарвні рибки та уявляти себе у мультику про підводний світ.

Крім того, у Шарм-еш-Шейху туристи не "закриті" на території готелю – тут є Старе місто з колоритним ринком, красива мечеть, гамірна площа. Тож після вечері можна сміливо вирушати у центр міста.

Також це єдиний курорт Єгипту, на якому туристи не повинні купувати візу в аеропорту, яка коштує 30 доларів. Річ у тому, що курорт розташований на Синайському півострові, на який віза непотрібна.

Мінуси. Шарм-еш-Шейх – це улюблений курорт туристів з Росії, оскільки на нього літають прямі чартерні рейси з держави-агресорки. Для більшості українців це вагома причина відмовитися від відпочинку у Шарм-еш-Шейху. Крім того, у багатьох готелях курорту нема пологого заходу у море – лише з понтона, де вже велика глибина. Для маленьких дітей або людей, які бояться плавати – це стане великою незручністю.

Відпустка у Шарм-еш-Шейху / Фото Depositphotos

Хургада

Плюси. Тут є готелі з широкими піщаними пляжами та плавним заходом у море, тож курорт ідеально підходить для туристів з маленькими дітьми. З Хургади значно ближче до Каїру, ніж з Шарм-еш-Шейху, тож відпочинок на морі можна доповнити екскурсією на піраміди.

Мінуси. Багато пляжів мілководні. Також тут немає славнозвісного коралового рифу Червоного моря, тож снорклінг не такий цікавий. Крім того, багато готелів розташовані далеко від інфраструктури і ввечері не вдасться вийти на прогулянку містом.

Пляж у Хургаді / Фото Depositphotos

Марса-Алам

Плюси. Це улюблений єгипетський курорт європейців, тож і готелі тут вищого рівня, а їжа смачніша. Крім того, у Марса-Алам майже нема росіян, бо їм сюди не зручно добиратися. Кораловий риф у морі дуже красивий і навіть можна побачити черепах, дельфінів та величезного дюгоня.

Мінуси. За межами готелів – пустка. Туристам, які люблять активний відпочинок, тут буде скучно.

Дюгонь у Червоному морі / Фото Depositphotos

Ель-Аламейн

Плюси. Цей курорт порівнюють з Дубаєм, а через колір води у морі навіть називають "єгипетськими Мальдівами". Тут є розкішні готелі європейського рівня та широкі білосніжні пляжі. Крім того, туристи можуть вирушити на екскурсію в Олександрію або Каїр.

Мінуси. Курорт розташований на березі Середземного моря, а воно холодніше, ніж Червоне, тож сезон тут триває з травня по жовтень. Крім того, тут нема рифу і кольорових риб.

Відпочинок в Ель-Аламейні: відео @zmmelle

Кожен єгипетський курорт має свої переваги та особливості. Головне – заздалегідь визначитися, який формат відпочинку підходить саме вам, щоб відпустка виправдала всі очікування.