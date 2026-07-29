У звіті OECD Tourism Trends and Policies 2026 проаналізували кількість прибуттів іноземних туристів у країни упродовж 2019 – 2025 років і на основі цього склали рейтинг з 20 країн, які переживають найбільший туристичний бум.
Хто очолив рейтинг країн, у яких найбільше зростає туризм?
На першому місці опинилася найбільша арабська держава Саудівська Аравія. Кількість туристів, які її відвідують, зросла аж на 67% у порівнянні з 2019 роком. Таке стрімке зростання пов'язують із реалізацією державної програми Vision 2030, яка покликана зменшити залежність економіки від нафти.
У межах цієї програми Саудівська Аравія спростила отримання туристичних віз, збільшила авіасполучення зі світом та багато вкладалася у розвиток культурних пам'яток і туристичних об'єктів.
Усе більше туристів відвідують Саудівську Аравію / Фото Depositphotos Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
На другому місці у рейтингу – африканське Марокко. Країні вдалося наростити туризм на 53% за останні 6 років. Зауважимо, що українцям потрібна віза, аби потрапити в Марокко. Оформити її можна через консульстство у Варшаві, оскільки дипломатична установа Марокко в Києві не працює ще від початку повномасштабної війни.
Гори у Марокко / Фото Depositphotos
Завжди популярний серед українських туристів Єгипет несподівано опинився у трійці країн, які переживають туристичний бум. У цій країні туризм зріс вже на 47%.
До речі, раніше ми детально розповідали про всі найпопулярніші курорти Єгипту і як обрати той, який найкраще підійде саме для вас. Від вдалого вибору курорту дуже залежать загальні враження від поїздки, адже хтось хоче просто відпочивати на території готелю, а для когось важливі екскурсії і активне нічне життя.
Відпустка у Єгипті / Фото Depositphotos
Які ще країни стрімко набирають популярності серед туристів?
- Бразилія – туризм зріс на 46%.
- Колумбія – 45%.
- Японія – 34%.
- Чилі – 33%.
- Норвегія – 28%.
- Сербія – 27%.
- Данія – 22%.
- Туреччина – 21%.
- Португалія – 20%.
- Люксембург – 19%.
- Словенія – 16%.
- Іспанія – 16%.
- Ісландія – 14%.
- Франція – 12%.
- Греція – 11%.
- Нідерланди – 11%.
- Швеція – 11%.
Що цікаво, найбільше зростання спостерігається у раніше непопулярних країнах. Це лиш вкотре підкреслює тенденцію, що туристи втомилися від попсових локацій і шукають унікальних вражень.