У звіті OECD Tourism Trends and Policies 2026 проаналізували кількість прибуттів іноземних туристів у країни упродовж 2019 – 2025 років і на основі цього склали рейтинг з 20 країн, які переживають найбільший туристичний бум.

Хто очолив рейтинг країн, у яких найбільше зростає туризм?

На першому місці опинилася найбільша арабська держава Саудівська Аравія. Кількість туристів, які її відвідують, зросла аж на 67% у порівнянні з 2019 роком. Таке стрімке зростання пов'язують із реалізацією державної програми Vision 2030, яка покликана зменшити залежність економіки від нафти.

У межах цієї програми Саудівська Аравія спростила отримання туристичних віз, збільшила авіасполучення зі світом та багато вкладалася у розвиток культурних пам'яток і туристичних об'єктів.

Усе більше туристів відвідують Саудівську Аравію / Фото Depositphotos

На другому місці у рейтингу – африканське Марокко. Країні вдалося наростити туризм на 53% за останні 6 років. Зауважимо, що українцям потрібна віза, аби потрапити в Марокко. Оформити її можна через консульстство у Варшаві, оскільки дипломатична установа Марокко в Києві не працює ще від початку повномасштабної війни.

Гори у Марокко / Фото Depositphotos

Завжди популярний серед українських туристів Єгипет несподівано опинився у трійці країн, які переживають туристичний бум. У цій країні туризм зріс вже на 47%.

До речі, раніше ми детально розповідали про всі найпопулярніші курорти Єгипту і як обрати той, який найкраще підійде саме для вас. Від вдалого вибору курорту дуже залежать загальні враження від поїздки, адже хтось хоче просто відпочивати на території готелю, а для когось важливі екскурсії і активне нічне життя.



Відпустка у Єгипті / Фото Depositphotos

Які ще країни стрімко набирають популярності серед туристів?

Бразилія – туризм зріс на 46%. Колумбія – 45%. Японія – 34%. Чилі – 33%. Норвегія – 28%. Сербія – 27%. Данія – 22%. Туреччина – 21%. Португалія – 20%. Люксембург – 19%. Словенія – 16%. Іспанія – 16%. Ісландія – 14%. Франція – 12%. Греція – 11%. Нідерланди – 11%. Швеція – 11%.

Що цікаво, найбільше зростання спостерігається у раніше непопулярних країнах. Це лиш вкотре підкреслює тенденцію, що туристи втомилися від попсових локацій і шукають унікальних вражень.