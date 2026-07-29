В отчете OECD Tourism Trends and Policies 2026 был проанализирован поток иностранных туристов в страны в период с 2019 по 2025 год, и на основе этих данных был составлен рейтинг из 20 стран, переживающих наибольший туристический бум.
Кто возглавил рейтинг стран, в которых туризм растет быстрее всего?
На первом месте оказалось крупнейшее арабское государство – Саудовская Аравия. Число туристов, посещающих эту страну, выросло на целых 67% по сравнению с 2019 годом. Такой стремительный рост связывают с реализацией государственной программы Vision 2030, призванной снизить зависимость экономики от нефти.
В рамках этой программы Саудовская Аравия упростила получение туристических виз, увеличила авиасообщение с миром и вложила значительные средства в развитие культурных достопримечательностей и туристических объектов.
Все больше туристов посещают Саудовскую Аравию / Фото Depositphotos В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
На втором месте в рейтинге – африканское Марокко. Стране удалось увеличить туристический поток на 53% за последние 6 лет. Отметим, что украинцам требуется виза для въезда в Марокко. Оформить ее можно через консульство в Варшаве, поскольку дипломатическое представительство Марокко в Киеве не работает с начала полномасштабной войны.
Горы в Марокко / Фото Depositphotos
Всегда популярный среди украинских туристов Египет неожиданно оказался в тройке стран, переживающих туристический бум. В этой стране туризм вырос уже на 47%.
Кстати, ранее мы подробно рассказывали обо всех самых популярных курортах Египта и о том, как выбрать тот, который лучше всего подойдет именно вам. От удачного выбора курорта во многом зависят общие впечатления от поездки, ведь кто-то хочет просто отдыхать на территории отеля, а для кого-то важны экскурсии и активная ночная жизнь.
Отпуск в Египте / Фото Depositphotos
Что еще страны стремительно набирают популярность среди туристов?
- Бразилия – рост туризма на 46%.
- Колумбия – 45%.
- Япония – 34%.
- Чили – 33%.
- Норвегия – 28%.
- Сербия – 27%.
- Дания – 22%.
- Турция – 21%.
- Португалия – 20%.
- Люксембург – 19%.
- Словения – 16%.
- Испания – 16%.
- Исландия – 14%.
- Франция – 12%.
- Греция – 11%.
- Нидерланды – 11%.
- Швеция – 11%.
Что интересно, наибольший рост наблюдается в ранее непопулярных странах. Это лишь в очередной раз подчеркивает тенденцию, что туристы устали от массовых туристических направлений и ищут уникальных впечатлений.