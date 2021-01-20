Пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни, и традиционно популярный аэропорт Европы – Лондонский "Хитроу" потерял свое первенство. В 2020 году он спустился на вторую строчку с показателем в 22,1 миллиона человек.

Самым загруженным аэропортом в Европе, по итогам 2020 года, стал аэропорт в Стамбуле (Турция). Он обогнал Лондонский "Хитроу" с показателем в 23,4 миллиона пассажиров. Об этом сообщает Bloomberg.

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Первое место занимает аэропорт в Стамбуле, который открылся в 2019 году, и уже за первый календарный год работы имел пассажиропоток в 23,4 миллиона человек.



Аэропорт в Стамбуле / trend.az

Лондонский "Хитроу" традиционно был первым, но потерял 73% собственного нагрузки и спустился на вторую строчку с показателем в 22,1 миллиона человек.

Парижский аэропорт имени Шарля де Голля расположился на третьем месте с пассажиропотоком в 21,1 миллиона человек – на 72,3% меньше чем в 2019 году.



Парижский аэропорт имени Шарля де Голля / airlife.ua

Последнее место в рейтинге самых популярных аэропортов Европы занимает Амстердамский "Схипхол", который обслужил 20,9 миллиона человек в 2020 году (71,7 миллиона в 2019 году).