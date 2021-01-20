Пандемія коронавірусу вплинула на всі сфери життя, і традиційно найпопулярніший аеропорт Європи – Лондонський "Хітроу" втратив свою першість. У 2020 році він спустився на другу сходинку з показником у 22,1 мільйона осіб.

Найбільш завантаженим аеропортом в Європі, за підсумками 2020 року, став аеропорт в Стамбулі (Туреччина). Він обігнав Лондонський "Хітроу" з показником у 23,4 мільйона пасажирів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Перше місце посідає аеропорт в Стамбулі, який відкрився у 2019 році, і вже за перший календарний рік роботи мав пасажиропотік у 23,4 мільйона осіб.



Аеропорт в Стамбулі / trend.az

Лондонський "Хітроу" традиційно був першим, але втратив 73% власного навантаження і спустився на другу сходинку з показником у 22,1 мільйона осіб.

Паризький аеропорт імені Шарля де Голля розташувався на третьому місці з пасажиропотоком у 21,1 мільйона осіб – на 72,3% менше ніж у 2019 році.



Паризький аеропорт імені Шарля де Голля / airlife.ua

Останнє місце в рейтингу найпопулярніших аеропортів Європи посідає Амстердамський "Схіпхол", який обслужив 20,9 мільйона осіб у 2020 році (71,7 мільйона у 2019 році).