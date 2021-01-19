Експерти розповіли, як знизити ризик отримання травми й підвищити шанси врятуватися під час непередбачуваної ситуації на борту літака. Детальніше – читайте у матеріалі!

Існує декілька способів, які допоможуть знизити ризик отримання травми й підвищити шанси врятуватися у разі аварійної ситуації на борту. Одне з найважливіших правил стосується взуття, про це пише "Daily Star".

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Чому не можна знімати взуття у літаку

Річ у тім, що взуття не можна знімати під час зльоту і посадки, бо саме на цих стадіях польоту відбувається половина авіакатастроф. Босі пасажири наражають себе на небезпеку – під час непередбаченої ситуації під ногами може бути розбите скло або вогонь.

Увагу варто звернути й на матеріал, з якого зроблений одяг. Пасажирам краще уникати легкозаймистих матеріалів, таких як віскоза, а також "мішкуватих" речей.

Носіть бавовну або шерсть поверх поліестеру чи нейлону, – радять експерти.

Вони також рекомендують виймати гострі предмети з кишень і підрахувати, скільки місць відокремлює вас від запасного виходу, щоб бути готовим до евакуації в аварійних ситуаціях.