Пілот втратив самоконтроль та пригрозив "викинути" прихильників Трампа з літака: деталі курйозу
На борту літака стаються різноманітні інциденти, але те, що трапилося на рейсі з Вашингтона в Фенікс – рідкість. Пілот пригрозив "викинути" пасажирів, бо ті підтримують Дональда Трампа.
Пілот авіакомпанії American Airlines втратив самовладання і погрожував висадити з літака прихильників президента США. Про це повідомляє видання "Daily Mail".
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Інцидент стався 8 січня, коли, за даними перевізника, прихильники Трампа поверталися після штурму будівлі Капітолію. Перед польотом командир повітряного судна зробив заяву з приводу необхідності носіння масок й попросив пасажирів дотримуватися всіх запобіжних заходів.
Однак деякі туристи відмовилися надягати засоби індивідуального захисту та почали скандувати "США! США!". Після цього пілот оголосив, що в разі відмови від дотримання вимог він посадить лайнер в Канзасі й "викине людей" там.
Мені все одно,
– підсумував член екіпажу.
В результаті літак здійснив посадку в Фініксі відповідно до розкладу. У пресслужбі авіакомпанії заявили, що до них не надходило ніяких скарг з приводу проблем під час перельоту.
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