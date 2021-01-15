На борту літака стаються різноманітні інциденти, але те, що трапилося на рейсі з Вашингтона в Фенікс – рідкість. Пілот пригрозив "викинути" пасажирів, бо ті підтримують Дональда Трампа.

Пілот авіакомпанії American Airlines втратив самовладання і погрожував висадити з літака прихильників президента США. Про це повідомляє видання "Daily Mail".

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Інцидент стався 8 січня, коли, за даними перевізника, прихильники Трампа поверталися після штурму будівлі Капітолію. Перед польотом командир повітряного судна зробив заяву з приводу необхідності носіння масок й попросив пасажирів дотримуватися всіх запобіжних заходів.

Однак деякі туристи відмовилися надягати засоби індивідуального захисту та почали скандувати "США! США!". Після цього пілот оголосив, що в разі відмови від дотримання вимог він посадить лайнер в Канзасі й "викине людей" там.

Мені все одно,

– підсумував член екіпажу.

В результаті літак здійснив посадку в Фініксі відповідно до розкладу. У пресслужбі авіакомпанії заявили, що до них не надходило ніяких скарг з приводу проблем під час перельоту.

Зверніть увагу! Штурм будівлі Капітолію в США стався 6 січня під час мітингу прихильників чинного глави держави, які не визнають підсумки листопадового голосування, за результатами якого президентом був обраний демократ Джо Байден. Мітинги призвели до сутичок з поліцією. Загинуло п'ять осіб, десятки були затримані.