Пасажирка літака розлютилася через дитину, яка сиділа позаду та штовхала її крісло. У результаті незадоволена жінка побила його мати під час перельоту.

Про інцидент, який трапився на борту лайнера авіакомпанії Spirit Airlines, повідомляється в Instagram-акаунті @passengershaming, що висвітлює інциденти з туристами.

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За інформацією представників правоохоронних органів, 29-річна Дайдрена Джаслін Уокер-Вільямс напала на попутницю на борту літака. Уточнюється, що жінка лютувала через те, що двоє дітей у віці трьох і семи років почали бити ногами по спинці її крісла.

Спершу Уокер-Вільямс зажадала втихомирити юних пасажирів, а після невиконання прохання вдарила їх мати по обличчю кілька разів. В результаті у жінки була розбита губа і з'явилася шишка на голові, а буйну пасажирку заарештували поліцейські після приземлення в аеропорту Портленда.

Тепер Уокер-Вільямс буде пред'явлено звинувачення в нападі на незнайомку і порушенні громадського порядку.