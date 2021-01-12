Пассажирка самолета разозлилась из-за ребенка, который сидел позади и толкал ее кресло. В результате неудовлетворенная женщина избила его мать во время перелета.

Об инциденте, который произошел на борту лайнера авиакомпании Spirit Airlines, сообщается в Instagram-аккаунте @passengershaming, освещающий инциденты с туристами.

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По информации представителей правоохранительных органов, 29-летняя Дайдрена Джаслин Уокер-Уильямс напала на попутчицу на борту самолета. Уточняется, что женщина свирепствовала из-за того, что двое детей в возрасте трех и семи лет начали бить ногами по спинке ее кресла.

Сначала Уокер-Уильямс потребовала утихомирить юных пассажиров, а после невыполнения просьбы ударила их мать по лицу несколько раз. В результате у женщины была разбита губа и появилась шишка на голове, а буйную пассажирку арестовали полицейские после приземления в аэропорту Портленда.

Теперь Уокер-Уильямс будет предъявлено обвинение в нападении на незнакомку и нарушении общественного порядка.