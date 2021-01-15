Пилот потерял самоконтроль и пригрозил "выбросить" сторонников Трампа с самолета: детали курьеза
На борту самолета происходят различные инциденты, но то, что случилось на рейсе из Вашингтона в Финикс – редкость. Пилот пригрозил "выбросить" пассажиров, потому что те поддерживают Дональда Трампа.
Пилот авиакомпании American Airlines потерял самообладание и угрожал высадить с самолета сторонников президента США. Об этом сообщает издание "Daily Mail".
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Инцидент произошел 8 января, когда, по данным перевозчика, сторонники Трампа возвращались после штурма здания Капитолия. Перед полетом командир воздушного судна сделал заявление по поводу необходимости ношения масок и попросил пассажиров соблюдать все меры предосторожности.
Однако некоторые туристы отказались надевать средства индивидуальной защиты и начали скандировать "США! США!". После этого пилот объявил, что в случае отказа от соблюдения требований он посадит лайнер в Канзасе и "выбросит людей" там.
Мне все равно, – подытожил член экипажа.
В результате самолет совершил посадку в Финиксе в соответствии с расписанием. В пресс-службе авиакомпании заявили, что к ним не поступало никаких жалоб по поводу проблем во время перелета.
Стоит отметить, штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибло пять человек, десятки были задержаны.
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