На борту самолета происходят различные инциденты, но то, что случилось на рейсе из Вашингтона в Финикс – редкость. Пилот пригрозил "выбросить" пассажиров, потому что те поддерживают Дональда Трампа.

Пилот авиакомпании American Airlines потерял самообладание и угрожал высадить с самолета сторонников президента США. Об этом сообщает издание "Daily Mail".

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Инцидент произошел 8 января, когда, по данным перевозчика, сторонники Трампа возвращались после штурма здания Капитолия. Перед полетом командир воздушного судна сделал заявление по поводу необходимости ношения масок и попросил пассажиров соблюдать все меры предосторожности.

Однако некоторые туристы отказались надевать средства индивидуальной защиты и начали скандировать "США! США!". После этого пилот объявил, что в случае отказа от соблюдения требований он посадит лайнер в Канзасе и "выбросит людей" там.

Мне все равно, – подытожил член экипажа.

В результате самолет совершил посадку в Финиксе в соответствии с расписанием. В пресс-службе авиакомпании заявили, что к ним не поступало никаких жалоб по поводу проблем во время перелета.

Стоит отметить, штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибло пять человек, десятки были задержаны.