Эксперты рассказали, как снизить риск получения травмы и повысить шансы спастись во время непредвиденной ситуации на борту самолета. Подробнее – читайте в материале!

Существует несколько способов, которые помогут снизить риск получения травмы и повысить шансы спастись в случае аварийной ситуации на борту. Одно из важнейших правил касается обуви, об этом пишет "Daily Star".

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Почему нельзя снимать обувь в самолете

Дело в том, что обувь нельзя снимать во время взлета и посадки, поскольку именно на этих стадиях полета происходит половина авиакатастроф. Босые пассажиры подвергают себя опасности – во время ЧП под ногами может быть разбито стекло или огонь.

Внимание стоит обратить и на материал, из которого сделана одежда. Пассажирам лучше избегать легковоспламеняющихся материалов, таких как вискоза, а также "мешковатых" вещей.

Носите хлопок или шерсть сверху полиэстера или нейлона, – советуют эксперты.

Они также рекомендуют вынимать острые предметы из карманов и подсчитать, сколько мест отделяет вас от запасного выхода, чтобы быть готовым к эвакуации в аварийных ситуациях.