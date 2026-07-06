Некоторые пляжи стали известны не благодаря развитой туристической инфраструктуре или роскошным отелям, а благодаря своим уникальным природным особенностям. 24 Канал рассказывает о четырех необычных пляжах, которые не похожи ни на один другой.

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Розовый пляж, созданный природой

Одной из самых известных природных достопримечательностей Багам является розовый пляж на острове Харбор. Он простирается более чем на пять километров вдоль Атлантического океана и считается одним из лучших пляжей страны. В свое время он даже вошел в подборку лучших пляжей мира телеканала Travel Channel.

Необычная окраска песка имеет природное происхождение. Ее создают микроскопические морские организмы фораминиферы, у которых розово-красные раковины. После их гибели волны измельчают остатки и смешивают с песком и кораллами, поэтому берег приобретает нежный розовый оттенок.

Розовый песок создают фораминиферы / фото Canva

Лучше всего этот цвет заметен у самой воды, когда песок становится влажным. Еще одна особенность пляжа – даже в жару песок остается прохладным, поэтому по нему комфортно ходить босиком.

Пляж с горячими источниками прямо под песком

На полуострове Коромандель в Новой Зеландии расположен знаменитый Hot Water Beach. Его особенность заключается в том, что под слоем песка проходят природные горячие минеральные источники. Во время отлива туристы приходят к южному краю пляжа, берут лопаты и выкапывают в песке небольшие углубления.

Как выглядят горячие минеральные источники: смотрите видео

Они очень быстро наполняются горячей минеральной водой, превращаясь в природные спа-бассейны всего в нескольких метрах от океана. Попасть сюда важно именно за два часа до или после отлива, ведь только тогда горячие источники становятся доступными.

Если же захочется искупаться в океане, стоит быть осторожными: из-за сильных подводных течений пляж нередко считается опасным для купания.

Пляж, усыпанный миллионами ракушек

Еще один необычный пляж расположен в австралийском национальном парке Франсуа Перон. Shell Beach – один из всего лишь двух пляжей в мире, берег которых полностью покрыт ракушками. Он сформировался благодаря особым природным условиям залива Шарк-Бей.

Из-за очень высокой солености воды здесь почти нет естественных врагов мелких двустворчатых моллюсков. На протяжении тысяч лет они жили, размножались, а после гибели их ракушки волнами выносило на берег. В результате образовался белоснежный пляж длиной около 110 километров, где слой ракушек достигает примерно десяти метров.

Как выглядит пляж, покрытый ракушками: смотреть видео

Со временем они даже спрессовались в особый вид известняка, который когда-то использовали для строительства. После того как залив получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, добычу ракушек значительно ограничили, а сегодня Shell Beach остается одним из самых удивительных природных пляжей планеты.

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Пляж с черным песком

Еще одним чудом природы является пляж Пуналуу на Большом острове Гавайев. Он известен своим необычным черным песком, образовавшимся в результате вулканической активности. Когда раскаленная базальтовая лава попадает в океан, она быстро остывает, дробится и со временем превращается в темный песок.

Контраст между черным побережьем, бирюзовой водой Тихого океана и зелеными пальмами делает это место одним из самых живописных на Гавайях. Именно поэтому пляж часто привлекает не только туристов, но и фотографов, особенно во время восхода и заката.

Как выглядит пляж Пуналуу: смотреть видео

Еще одна особенность Пуналуу – морские черепахи, которые регулярно выходят на берег, чтобы погреться на теплом вулканическом песке. Здесь можно увидеть гавайских зеленых морских черепах, а иногда и более редкий вид черепаху-ястребину. В то же время посетителям напоминают, что эти животные находятся под охраной, поэтому приближаться к ним, прикасаться или кормить их запрещено.

Как выглядят морские черепахи: смотреть видео

Несмотря на то, что на пляже можно купаться, туристам советуют быть осторожными из-за сильных течений и каменистого дна.

Вместо этого многие путешественники предпочитают неспешные прогулки по побережью, отдых в тени пальм или наблюдение за необычным природным явлением, когда подземные пресноводные источники смешиваются с водами океана. Именно эти особенности делают Пуналуу одним из самых известных пляжей с черным песком в мире.