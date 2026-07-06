Деякі пляжі стали відомими не завдяки розвиненій туристичній інфраструктурі чи розкішним готелям, а через свої унікальні природні особливості. 24 Канал розповідає про чотири незвичайні пляжі, які не схожі на жоден інший.

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Рожевий пляж, створений природою

Однією з найвідоміших природних цікавинок Багам є рожевий пляж на острові Харбор. Він простягається більш ніж на п'ять кілометрів уздовж Атлантичного океану та вважається одним із найкращих пляжів країни. Свого часу він навіть потрапив до добірки найкращих пляжів світу телеканалу Travel Channel.

Незвичайне забарвлення піску має природне походження. Його створюють мікроскопічні морські організми форамініфери, які мають рожево-червоні мушлі. Після їхньої загибелі хвилі подрібнюють залишки та змішують із піском і коралами, завдяки чому берег набуває ніжного рожевого відтінку.

Рожевий пісок створюють форамініфери / фото Canva

Найкраще цей колір помітний біля самої води, коли пісок стає вологим. Ще одна особливість пляжу – навіть у спеку пісок залишається прохолодним, тому ним комфортно ходити босоніж.

Пляж із гарячими джерелами просто під піском

На півострові Коромандель у Новій Зеландії розташований знаменитий Hot Water Beach. Його особливість полягає в тому, що під шаром піску проходять природні гарячі мінеральні джерела. Під час відпливу туристи приходять до південного краю пляжу, беруть лопати і викопують у піску невеликі заглиблення.

Як виглядають гарячі мінеральні джерела: дивитись відео

Дуже швидко вони наповнюються гарячою мінеральною водою, перетворюючись на природні спа-басейни всього за кілька метрів від океану. Потрапити сюди важливо саме за дві години до або після відпливу, адже лише тоді гарячі джерела стають доступними.

Якщо ж захочеться скупатися в океані, варто бути обережними: через сильні підводні течії пляж нерідко вважається небезпечним для плавання.

Пляж, вкритий мільйонами мушель

Ще один незвичайний пляж розташований в австралійському національному парку Франсуа Перон. Shell Beach є одним із лише двох пляжів у світі, берег яких повністю вкритий мушлями. Він сформувався завдяки особливим природним умовам затоки Шарк-Бей.

Через дуже високу солоність води тут майже немає природних ворогів дрібних двостулкових молюсків. Протягом тисяч років вони жили, розмножувалися, а після загибелі їхні мушлі хвилями виносило на берег. У результаті утворився білосніжний пляж завдовжки близько 110 кілометрів, де шар мушель сягає приблизно десяти метрів.

Як виглядає пляж, вкритий мушлями: дивитись відео

З часом вони навіть спресувалися в особливий вид вапняку, який колись використовували для будівництва. Після того як затока отримала статус об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО, видобуток мушель значно обмежили, а сьогодні Shell Beach залишається одним із найдивовижніших природних пляжів планети.

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Пляж із чорним піском

Ще одним дивом природи є пляж Пуналуу на Великому острові Гаваїв. Він відомий своїм незвичайним чорним піском, який утворився внаслідок вулканічної активності. Коли розпечена базальтова лава потрапляє в океан, вона швидко охолоджується, дробиться й з часом перетворюється на темний пісок.

Контраст між чорним узбережжям, бірюзовою водою Тихого океану та зеленими пальмами робить це місце одним із наймальовничіших на Гаваях. Саме тому пляж часто приваблює не лише туристів, а і фотографів, особливо під час сходу та заходу сонця.

Як виглядає пляж Пуналуу: дивитись відео

Ще одна особливість Пуналуу – морські черепахи, які регулярно виходять на берег, щоб погрітися на теплому вулканічному піску. Тут можна побачити гавайських зелених морських черепах, а іноді і рідкісніший вид, як черепаху-яструбину. Водночас відвідувачам нагадують, що ці тварини перебувають під охороною, тому наближатися до них, торкатися чи годувати їх заборонено.

Як виглядають морські черепахи: дивитись відео

Попри те, що на пляжі можна купатися, туристам радять бути обережними через сильні течії та кам'янисте дно.

Натомість багато мандрівників обирають неквапливі прогулянки узбережжям, відпочинок у тіні пальм або спостереження за незвичайним природним явищем, коли підземні прісноводні джерела змішуються з водами океану. Саме ці особливості роблять Пуналуу одним із найвідоміших пляжів із чорним піском у світі.