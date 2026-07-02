Прозора вода, чисті пляжі та високі екологічні стандарти – саме такими є пляжі, які отримують міжнародну відзнаку "Блакитний прапор". У 2026 році було опубліковано перелік країн із найбільшою кількістю сертифікованих пляжів.

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Що означає відзнака "Блакитний прапор"?

Програма "Блакитний прапор", яку координує Копенгагенський фонд екологічної освіти, є однією з найавторитетніших міжнародних добровільних відзнак для пляжів, пристаней для яхт і туристичних човнів. Щоб отримати сертифікацію, об'єкти мають відповідати 33 критеріям у шести категоріях.

Вони охоплюють освіту та інформування відвідувачів, кліматичні дії, управління біорізноманіттям, боротьбу із забрудненням і контроль якості води, доступність, а також безпеку і рівень послуг. Усі об'єкти перевіряють щороку, а сертифікат діє лише один рік. Станом на червень 2026 року "Блакитний прапор" отримали 5274 пляжі, пристані для яхт і туристичні човни у 52 країнах світу.

Які країни увійшли до рейтингу топ 3?

Іспанія – 676 пляжів

Іспанія вже другий рік поспіль утримує перше місце за кількістю пляжів із "Блакитним прапором". Країна має близько 5 тисяч миль берегової лінії: від Кантабрійського узбережжя на півночі до середземноморського узбережжя, яке охоплює Коста-Брава та Балеарські острови, зокрема Майорку та Ібіцу.

Відпочинок в Іспанії / фото Canva

У 2022 році Іспанія встановила світовий рекорд Гіннеса, маючи 621 сертифікований пляж. Нині їх уже 676. Одним із найчистіших і найкрасивіших називають пляж Бурріана в курортному місті Нерха. Тут є шезлонги напрокат, зона для снорклінгу та навіть пляжна бібліотека. Уздовж набережної працюють сувенірні крамниці, магазини та ресторани.

Греція – 624 пляжі

Друге місце посідає Греція із 624 сертифікованими пляжами. Найбільше їх розташовано на Криті 154, а також у регіоні Халкідікі 93. Пляж Кампуді поблизу Урануполі розділений на три секції, кожна з яких має власний "Блакитний прапор".

Відпочинок у Греції / фото Canva

Це довгий піщаний пляж із мілководдям, що підходить для відпочинку з дітьми. Тут облаштовані пандуси, які покращують доступність, а відвідувачі можуть плавати біля узбережжя або орендувати човен для прогулянки.

Туреччина – 580 пляжів

Третє місце посідає Туреччина, яка має 580 пляжів із "Блакитним прапором". Найбільше сертифікованих пляжів розташовано в провінції Анталія 231. Цього року до переліку додали громадський пляж Бодрум-Тюркбюкю, який має безкоштовний вхід.

Відпочинок у Туреччині / фото Canva

Міністр культури та туризму країни Мехмет Нурі Ерсой заявив, що узбережжя Туреччини стало "глобальним брендом". Серед популярних місць для сімейного відпочинку виділяють пляж Клеопатра, де створені умови для водних видів спорту та облаштована набережна.

Які ще країни увійшли до рейтингу?

Італія – 525 пляжів

Італія має близько 4971 милі берегової лінії та цього року збільшила кількість пляжів із "Блакитним прапором" до 525, додавши ще 14 нових локацій. Найбільше сертифікованих пляжів знаходиться в регіоні Лігурія 35. Серед нових відзначених місць: Андора та Таджа. Калабрія також отримала чотири нові "Блакитні прапори" для пляжів Амендолара, Монтеджордано, Фалерна та Локрі. Останній відомий як пляж, дружній до дітей.

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Португалія – 396 пляжів

У Португалії налічується 396 сертифікованих пляжів. 8 червня 2026 року на пляжі Міра підняли "Блакитний прапор", і ця подія стала особливою, адже саме цей пляж залишається єдиним у країні, який отримує сертифікацію безперервно вже 40 років від початку існування програми. Найбільше сертифікованих пляжів розташовано в регіоні Алгарве 94, ще 57 на Азорських островах.

Франція – 387 пляжів

Франція має 387 пляжів із "Блакитним прапором". Саме тут у 1985 році зародилася концепція цієї міжнародної відзнаки. Сертифіковані пляжі розташовані по всій країні: від Нормандії та Бретані до Лазурного берега. Одним із найвідоміших став пляж Plage de Trez Goarem у Бретані. Він розташований в екологічно захищеній зоні, оточений дюнами та є місцем проживання різних видів птахів, зокрема очеретяної вівсянки.

Данія – 140 пляжів

У Данії сертифіковано 140 пляжів. На відміну від багатьох інших країн, тут дозволено відвідувати пляжі із собаками протягом усього року, якщо вони перебувають на повідку. Одним із найвідоміших є пляж Сондервіг біля Північного моря. Він підходить для відпочинку людей різного віку. Тут популярні запуск повітряних зміїв, пляжна йога, ігри з м'ячем, біг і будівництво піщаних замків.

Мексика – 103 пляжі

Мексика стала єдиною країною з Америки, яка увійшла до першої десятки. Тут налічується 103 пляжі, відзначені "Блакитним прапором". Серед них – пляжі курортів Лос-Кабос, Пуерто-Вальярта, Канкун і Рів'єра Майя. До переліку також входять пляжі готелів Viva Maya by Wyndham у Плайя-дель-Кармен та The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta.

Ірландія – 85 пляжів

В Ірландії "Блакитний прапор" отримали 85 пляжів. Найбільше сертифікованих пляжів цього року розташовано в графстві Керрі 16. Водночас пляж Дунканнон у графстві Вексфорд отримав відзнаку вперше з 2007 року, а Банмахон-Біч у графстві Вотерфорд уперше з 2012 року.

Хорватія – 78 пляжів

Замикає десятку Хорватія із 78 сертифікованими пляжами. Вони розташовані вздовж узбережжя Далмації, зокрема поблизу Дубровника, Задара та Спліта, а також на островах Кварнерської затоки й півострові Істрія. Серед відзначених: пляж Кава в Дубровнику, поруч із яким працює Coral Beach Club із рестораном і двома барами, а також гальковий пляж Plaza Vala у рибальському селі Мокало неподалік від Оребіча.