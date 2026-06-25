Польские туристы определили лучшие морские курорты страны. По результатам ежегодного рейтинга журнала Travelist, который составляется на основе голосования интернет-пользователей, в 2026 году сменился многолетний лидер, сообщает Polska Agencia Prasowa. При этом организаторы также назвали победителей в нескольких отдельных категориях.

Смотрите также Не только Кипр и Испания: какой пляж назвали лучшим в Европе в 2026 году

Какой курорт впервые сместил многолетнего лидера рейтинга?

После 12 лет непрерывного доминирования Свиноуйсьца первое место в рейтинге польских пляжей журнала Travelist заняла Устка. Победителя определили по результатам голосования тысяч интернет-пользователей. В 2026 году Устка набрала 15,9% всех голосов и впервые завоевала титул "Пляж года".

Как выглядит пляж Устка: смотреть видео

Организаторы рейтинга отмечают, что успех курорта обеспечил сочетание развитой инфраструктуры и природных преимуществ. Отдыхающих привлекают как восточный пляж с набережной, история которой уходит корнями в 19 век, так и более спокойные участки западной части курорта для тех, кто ищет отдыха ближе к природе.

Второе место заняло Свиноуйсьце, набравшее 13,8% голосов. Курорт оставался лидером рейтинга на протяжении 12 предыдущих лет. Его главными преимуществами называют широкий песчаный пляж с пологим входом в воду и развитую инфраструктуру. Кроме того, Свиноуйсьце вошло в число лучших во всех пяти категориях рейтинга.

Пляж Свиноуйсьце / фото TripAdvisor

Третье место заняло Дзвижино в гмине Колобжег с результатом 7,9% голосов. Курорт расположен между Балтийским морем и озером Реско-Пшиморское, что позволяет совмещать пляжный отдых с водными видами спорта, прогулками и велосипедными маршрутами. Широкий пляж, отделенный от суши полосой дюн и сосновым лесом, особенно привлекает любителей природы.

Пляж Дзвижино в гмине Колобжег / фото TripAdvisor

Смотрите также На эти 3 пляжа Европы массово жалуются туристы

Также в рамках рейтинга определили победителей в специальных категориях. Лучшим пляжем для активного отдыха стал Свиноуйсьце, для семейного отдыха Устка. Самым красивым "инста-пляжем" признали пляж на Хеле, самым оживленным пляж в Колобжеге, а титул самого атмосферного дикого пляжа получил Микошево.