Когда придет время и вы начнете планировать свое будущее путешествие, советуем Вам обратить внимание на эти 10 живописных мест, которые уверенно можно назвать одними из самых красивых в мире.

К теме Ожидания и реальность: курьезные фото из путешествий, когда что-то пошло не так

Симиан-ла-Ротонде, Франция

Одно из самых красивых мест в мире расположилось на вершине холма в окружении оливковых рощ и лавандовых полей. Это волшебное село на юге Франции захватывает своей многовековой архитектурой. Пройдите по уличной булыжной мостовой, рассмотрите каменные дома и средневековый замок, насладитесь ароматами и цветами многочисленных цветов в соседнем саду аббатства Вальсентес.



Симиан-ла-Ротонде, Франция / Фото Road Affair

Сиракава-го, Япония

Тихий горный поселок Сиракава-го расположен у подножия горы Хакусан. Это историческое поселение может похвастаться живописными рисовыми полями и рекой, а также традиционными домами с соломенной крышей. Некоторым из них более 250 лет и они являются последними в своем роде, которые сохранились в Японии. Приехав сюда, вы словно попадете в прошлое.

Отдаленное горное село Сиракава-го в 1995 году вошло в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.



Сиракава-го, Япония / Фото Road Affair

Альберобелло, Италия

Тихий итальянский городок Альберобелло известен своими причудливыми домами в форме улья в стиле XIV века. Эти каменные здания сделаны из местного известняка. Увенчанные коническими крышами с белыми наконечниками, они выглядят так, словно их притрусили снегом. Домики также украшены расписными символами, которые, как считается, имеют религиозное или суеверное значение.



Альберобелло, Италия / Фото Road Affair

Бибери, Англия

Село Бибери, графство Глостершир, красуется на первом развороте британского паспорта, и не зря. Оно считается самой живописной деревней в Англии. Многие дома в нем датируются XVII веком, за которыми тщательно следят, чтобы их внешний вид оставался таким, как и несколько веков назад. В живописных окрестностях можно увидеть многочисленных уток, лебедей, зимородков, гусей и других диких животных, в том числе редкую водяную полевку.

Бибери знаменит не только своими пейзажами и архитектурой, но также и одной из старейших в Соединенном Королевстве форелевых ферм.



Бибери, Англия / Фото Road Affair

Древний город Фэнхуан, Китай

Старинный город Фэнхуан основан в 1704 году у подножия горы и вдоль берегов реки Туоцзян. Оно предлагает взгляд на Китай до модернизации. Назван в честь тени в форме феникса, что надвигается на город, это старое поселение считают одним из лучших и живописных во всем Китае.



Древний город Фэнхуан, Китай / Фото Road Affair

Ларунг-Гар, Тибет

На восточном конце огромного Тибетского плато раскинулось выдающееся монастырское селение Ларунг-Гар. Это крупнейший в мире тибетский буддистский институт. Однако жители и здания этого культурного, исторического и религиозного объекта сейчас сталкиваются с угрозой вынужденной миграции и сноса. Так что если международное сообщество не прибегнет к быстрым мерам, этого прекрасного тибетского села вскоре может уже не быть.



Ларунг-Гар, Тибет / Фото Road Affair

Хоббитон, Новая Зеландия

Деревня Хоббитон в Новой Зеландии была представлена в фильмах "Властелин колец" и "Хоббит". Хотя планировалось построить временное поселение и после съемок его снести, в конце концов его решили оставить. Это невероятно очаровательная деревня с травянистыми зелеными полями и хоббичьими норами.



Хоббитон, Новая Зеландия / Фото Road Affair

Паланган, Иран

Паланган – малоизвестная сельская деревня, расположенная в ущелье на самом стыке Ирана и Ирака. Продиктованная природным ландшафтом, причудливая архитектура устроена так, что подниматься серпантином вверх можно лишь по крышам зданий. Здесь проживает чуть больше тысячи человек. Местные жители сберегают свое культурное наследие с помощью народных танцев и песен и обычно наслаждаются сельской жизнью.



Паланган, Иран / Фото Road Affair

Венген, Швейцария

Когда Венген был альпийской фермерской общиной. Но теперь он кишит туристами, которые стремятся кататься на заснеженных склонах зимой и наслаждаться пешеходными тропами летом. Несмотря на это горное село сохранило свой домашний уют и атмосферу. Оно радует своими деревянными домиками, хорошо разбросанными шале для отдыха, высокими горами и прекрасным видом.



Венген, Швейцария / Фото Road Affair

Интересно Удивительная экскурсия архитектурными достопримечательностями Киевской Руси

Юскар, Испания

На холмах Андалусии расположен тихий испанский городок Юскар, который раньше называли Белым городом из-за побеленных стен. В 2011 году Sony заключила соглашение с местными лидерами о том, чтобы город покрасили в голубой цвет и окрестили "Деревней смурфов" как часть рекламы будущего фильма о Смурфиках. С тех пор стены Юскара остаются яркими и веселыми, несмотря на то, что сельская жизнь там остается неизменно спокойной и приятной.



Юскар, Испания / Фото Road Affair