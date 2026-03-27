Какая страна самая грязная в мире: есть два рейтинга, и один из них шокирует туристов
- Бангладеш считают страной с худшим воздухом в мире по Индексу качества воздуха (AQI) – со средним показателем 114 за 2025 год.
- В то же время в 2024 году Вьетнам занимал последнее место по Индексу экологических показателей (EPI) от Йельского университета с баллом 24,6.
Ответ на вопрос "какая страна самая грязная" зависит от того, что именно измерять. Поэтому есть как минимум два авторитетных рейтинга, которые предлагают совершенно разные варианты.
Если коротко, речь идет о Бангладеш и Вьетнаме, но здесь надо объяснить, потому что название второй страны может шокировать туристов, которые ее очень уважают. Со ссылкой на aqi.in рассказываем подробнее.
От качества воздуха до общей экологии: какие страны называют самыми грязными в мире?
Бангладеш имеет худший воздух на планете. По Индексу качества воздуха (AQI) за 2025 год именно эта страна – самая грязная в мире со средним показателем 114. На втором месте Индия – 111, на третьем – Пакистан, имеющий 110 (Украине дали показатель 37, что достаточно хорошо).
Столица Бангладеш Дакка регулярно возглавляет список самых загрязненных городов планеты. В том самом 2025 уровень мелких частиц PM2.5 превышал нормы ВОЗ более чем в 10 раз.
Из-за токсичного воздуха в Бангладеш ежегодно преждевременно умирают 80 тысяч человек, а средний местный живет на 5,4 года меньше, чем мог бы при чистом воздухе. А все из-за тысяч кирпичных заводов на угле, нерегулируемых фабрик, хаотичного транспорта и массового сжигания отходов под открытым небом.
Но есть еще один уважаемый рейтинг – Индекс экологических показателей (EPI) от Йельского университета. Он гораздо шире по охвату и оценивает не только воздух, а и качество воды, управление отходами, защиту экосистем и климатическую политику.
Так вот, в 2024 году последнее место по этому общему экологическому индексу неожиданно занимает Вьетнам – одна из любимейших среди туристов страна. Худшая страна мира по EPI обосновалась на 180 месте из 180 государств с баллом всего 24,6 из 100 (лидер рейтинга Эстония имеет 75,3, а Украина, кстати, в середине таблицы).
Теперь главный вопрос – стоит ли туда ехать? Обе страны – и Бангладеш, и Вьетнам – многогранные и интересные, а второй еще и принимает миллионы туристов ежегодно. То есть, да, экологические проблемы – реальны, но туристическая привлекательность – тоже. Рейтинги загрязнения – это скорее повод больше знать о стране, но точно не избегать ее.
Какие еще интересные туристические страны мира стоит посетить?
Исландия – одна из самых чистых стран мира, стабильно в топе по экологическим показателям. Однако одновременно и одна из самых дорогих для туристов. Но гейзеры, ледники, вулканы и полярное сияние – более чем достаточные причины, чтобы решиться полететь туда.
Греция в 2025 году стала страной номер один для украинских туристов, обошла даже Турцию, по данным некоторых туристических агентов. Главные аргументы в ее пользу – семейные отели с анимацией, прозрачное море и значительно меньшее присутствие российских туристов.
