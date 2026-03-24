Почти 500 тысяч гривен за перелет: за что платят такие деньги в самолете

Самые дорогие авиабилеты в мире доказывают, что полет может быть не просто способом добраться до пункта назначения, а настоящим опытом роскоши, где комфорт, сервис и приватность выходят на совершенно новый уровень.

Цены на авиабилеты и без того редко бывают низкими, но когда речь заходит о премиальных классах, суммы возрастают в разы. Перелеты в первом классе могут стоить тысячи, а иногда и десятки тысяч долларов в зависимости от маршрута и уровня сервиса. Ниже, со ссылкой на Booking.com, рассказываем о самых дорогих авиабилетах в мире.

Смотрите также 11 лет на вершине рейтинга: как выглядит лучший отель возле аэропорта и сколько стоит номер

Какова стоимость самых дорогих билетов?

В перечень самых дорогих авиаперелетов в мире входят и премиальные классы ведущих авиакомпаний, которые предлагают пассажирам не просто комфорт, а настоящий люкс в небе. Так, верхний класс от Virgin Atlantic на рейсе из Лондона в Нью-Йорк стоит от 6 000 долларов. Пассажирам предлагают полноценные кровати, массажные функции в креслах, дизайнерские пижамы, а также трансфер с водителем и доступ к премиальным лаунжам.

Еще более эксклюзивный опыт предлагает "Резиденция" от Etihad Airways на рейсе из Абу-Даби в Нью-Йорк. Это фактически трехкомнатный люкс с гостиной, спальней и душем, где пассажирам доступны персональный дворецкий и частный повар.

Один из самых роскошных вариантов – люксы первого класса Singapore Airlines на рейсах из Сингапура в Париж. Это полностью закрытые кабины, которые можно объединять в двуспальные пространства, с ресторанным уровнем питания и доступом к частным лаунжам.

Смотрите также Сотни людей выбрали жить на круизе более 15 лет: сколько стоит такая роскошь

Сколько стоит самый дорогой билет на самолет?

Первое место среди самых дорогих авиабилетов в мире занимает первый класс авиакомпании Emirates на самолете Airbus A380. Перелет, например, из Нью-Йорка в Дубай в одну сторону обойдется минимум в 10 500 долларов (405 тысяч гривен). Пассажирам предлагают частный люкс с раздвижными дверями от пола до потолка, кресло с эффектом нулевой гравитации и собственный мини-бар.

Emirates на самолете Airbus A380: смотреть видео

Одной из главных особенностей является возможность принять душ прямо во время полета на высоте более 12 тысяч метров с использованием премиальной косметики Bulgari. Кроме этого, пассажиры первого класса получают доступ к изысканному меню a la carte, созданного шеф-поварами уровня Мишлен. Такой формат путешествия считается одним из самых роскошных в мире авиаперелетов.

Самолет Airbus A380, который использует Emirates, поражает своими масштабами и техническими характеристиками, пишет Emirates. Его вес составляет от 510 до 575 тонн, а размеры настолько велики, что длину можно сравнить с двумя синими китами, а высоту с пятью жирафами. В общем конструкция самолета насчитывает около 4 миллионов отдельных деталей.

Какие интересные аэропорты стоит увидеть туристу?