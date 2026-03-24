Почти 500 тысяч гривен за перелет: за что платят такие деньги в самолете
Самые дорогие авиабилеты в мире доказывают, что полет может быть не просто способом добраться до пункта назначения, а настоящим опытом роскоши, где комфорт, сервис и приватность выходят на совершенно новый уровень.
Цены на авиабилеты и без того редко бывают низкими, но когда речь заходит о премиальных классах, суммы возрастают в разы. Перелеты в первом классе могут стоить тысячи, а иногда и десятки тысяч долларов в зависимости от маршрута и уровня сервиса. Ниже, со ссылкой на Booking.com, рассказываем о самых дорогих авиабилетах в мире.
Какова стоимость самых дорогих билетов?
В перечень самых дорогих авиаперелетов в мире входят и премиальные классы ведущих авиакомпаний, которые предлагают пассажирам не просто комфорт, а настоящий люкс в небе. Так, верхний класс от Virgin Atlantic на рейсе из Лондона в Нью-Йорк стоит от 6 000 долларов. Пассажирам предлагают полноценные кровати, массажные функции в креслах, дизайнерские пижамы, а также трансфер с водителем и доступ к премиальным лаунжам.
Еще более эксклюзивный опыт предлагает "Резиденция" от Etihad Airways на рейсе из Абу-Даби в Нью-Йорк. Это фактически трехкомнатный люкс с гостиной, спальней и душем, где пассажирам доступны персональный дворецкий и частный повар.
Один из самых роскошных вариантов – люксы первого класса Singapore Airlines на рейсах из Сингапура в Париж. Это полностью закрытые кабины, которые можно объединять в двуспальные пространства, с ресторанным уровнем питания и доступом к частным лаунжам.
Сколько стоит самый дорогой билет на самолет?
Первое место среди самых дорогих авиабилетов в мире занимает первый класс авиакомпании Emirates на самолете Airbus A380. Перелет, например, из Нью-Йорка в Дубай в одну сторону обойдется минимум в 10 500 долларов (405 тысяч гривен). Пассажирам предлагают частный люкс с раздвижными дверями от пола до потолка, кресло с эффектом нулевой гравитации и собственный мини-бар.
Emirates на самолете Airbus A380: смотреть видео
Одной из главных особенностей является возможность принять душ прямо во время полета на высоте более 12 тысяч метров с использованием премиальной косметики Bulgari. Кроме этого, пассажиры первого класса получают доступ к изысканному меню a la carte, созданного шеф-поварами уровня Мишлен. Такой формат путешествия считается одним из самых роскошных в мире авиаперелетов.
Самолет Airbus A380, который использует Emirates, поражает своими масштабами и техническими характеристиками, пишет Emirates. Его вес составляет от 510 до 575 тонн, а размеры настолько велики, что длину можно сравнить с двумя синими китами, а высоту с пятью жирафами. В общем конструкция самолета насчитывает около 4 миллионов отдельных деталей.
Частые вопросы
Почему перелеты в премиальных классах настолько дорогие?
Перелеты в премиальных классах стоят дорого из-за высокого уровня комфорта и услуг, которые предоставляются пассажирам. Например, пассажиры могут получать полноценные кровати, дизайнерские пижамы, персонального дворецкого и частного повара. Также доступ к премиальным лаунжам и трансфер с водителем добавляют стоимости билетам.
Среди авиакомпаний, предлагающих самые дорогие билеты, можно выделить Virgin Atlantic, Etihad Airways, Singapore Airlines и Emirates. Они предлагают пассажирам люксовые условия, такие как частные люксы, ресторанное питание и доступ к эксклюзивным услугам во время полета.
Самый дорогой авиабилет в мире предлагает авиакомпания Emirates на самолете Airbus A380. Перелет из Нью-Йорка в Дубай стоит не менее 10 500 долларов и включает частный люкс с раздвижными дверями, кресло с эффектом нулевой гравитации, собственный мини-бар, возможность принять душ во время полета и доступ к меню a la carte от шеф-поваров уровня Мишлен.