Фото взлетно-посадочной полосы доказывают, что красота вокруг просто невероятная. Кажется, что это место из фильма, где снимают эпизоды с коммерческими рейсами, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Travel + Leisure.

Интересно Какой город считают самым дорогим в мире – он не в Швейцарии

Где расположена самая красивая взлетно-посадочная полоса в мире?

Некоторые авиамаршруты стоит бронировать только ради вида. Туристическая страховая компания из Англии AllClear Travel Insurance решила исследовать самые красивые пункты назначения в мире. Теперь у путешественников есть список мест, куда обязательно стоит прибыть.

На вершине рейтинга – аэропорт острова Лорд-Хау. Это сказочный клочок земли в Тасмановом море между Австралией и Новой Зеландией. Кроме того, что аэропорт окружен невероятной природой, взлетно-посадочная полоса простирается через самую узкую часть острова. Она начинается у океана, а заканчивается у золотого песчаного берега.



Взлетно-посадочная полоса на острове Лорд-Хау / Фото Airport-Data.com

Попасть на остров Лорд-Хау реально, но не так легко. Из-за того, что он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, на острове можно одновременно находиться только 400 посетителям. А, собственно, единственный способ добраться до Лорд-Хау – самолетом.

Взлетно-посадочная полоса на карте:

Какие аэропорты вошли в пятерку самых красивых в мире?

1. Аэропорт острова Лорд-Хау, Австралия;

2. Аэропорт Квинстаун, Новая Зеландия;

3. Аэропорт Мадейра, Португалия;

3. Аэропорт округа Питкин, США;

5. Аэропорт Рио-де-Жанейро, Аэропорт Сантос-Дюмон, Бразилия;

5. Аэропорт Лондон-Сити, Великобритания.

Справка. Аэропорты-победители определяли 100 участников со всего мира. Идея заключалась в том, чтобы каждый просмотрел все аэропорты и поделился, какие из них больше всего привлекли внимание. Следующими критериями были хорошая репутация аэропортов по оценке пассажиров и виды из самолета.