Чистая вода и безопасный отдых: какие страны стали лидерами по количеству лучших пляжей

Море само по себе – прекрасное место для отдыха, но когда пляж чистый, вода соответствует высоким стандартам качества, а территория ухожена и безопасна, отпуск становится еще более комфортным.

Прозрачная вода, чистые пляжи и высокие экологические стандарты – именно такими являются пляжи, удостоенные международной награды "Голубой флаг". В 2026 году был опубликован список стран с наибольшим количеством сертифицированных пляжей.

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Что означает награда "Голубой флаг"?

Программа "Голубой флаг", которую координирует Копенгагенский фонд экологического образования, является одной из самых авторитетных международных добровольных наград для пляжей, пристаней для яхт и туристических судов. Чтобы получить сертификат, объекты должны соответствовать 33 критериям в шести категориях.

Они охватывают образование и информирование посетителей, меры по борьбе с изменением климата, управление биоразнообразием, борьбу с загрязнением и контроль качества воды, доступность, а также безопасность и уровень обслуживания. Все объекты проверяются ежегодно, а сертификат действует только один год. По состоянию на июнь 2026 года "Голубой флаг" получили 5274 пляжа, пристани для яхт и туристические суда в 52 странах мира.

Какие страны вошли в топ-3 рейтинга?

Испания – 676 пляжей

Испания уже второй год подряд удерживает первое место по количеству пляжей с "Голубым флагом". Страна имеет около 5 тысяч миль береговой линии: от Кантабрийского побережья на севере до средиземноморского побережья, которое охватывает Коста-Брава и Балеарские острова, в частности Майорку и Ибицу.

Отдых в Испании / фото Canva

В 2022 году Испания установила мировой рекорд Гиннеса, имея 621 сертифицированный пляж. Сейчас их уже 676. Одним из самых чистых и красивых называют пляж Бурриана в курортном городе Нерха. Здесь есть шезлонги напрокат, зона для сноркелинга и даже пляжная библиотека. Вдоль набережной работают сувенирные лавки, магазины и рестораны.

Греция – 624 пляжа

Второе место занимает Греция с 624 сертифицированными пляжами. Больше всего их расположено на Крите – 154, а также в регионе Халкидики – 93. Пляж Кампуди недалеко от Уранополиса разделен на три секции, каждая из которых имеет собственный "Голубой флаг".

Отдых в Греции / фото Canva

Это длинный песчаный пляж с мелководьем, подходящий для отдыха с детьми. Здесь оборудованы пандусы, которые облегчают доступ, а посетители могут плавать у побережья или арендовать лодку для прогулки.

Турция – 580 пляжей

Третье место занимает Турция, в которой насчитывается 580 пляжей с "Голубым флагом". Больше всего сертифицированных пляжей – 231 находится в провинции Анталия. В этом году в список добавили общественный пляж Бодрум-Тюркбюкю, вход на который бесплатный.

Отдых в Турции / фото Canva

Министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой заявил, что побережье Турции стало "глобальным брендом". Среди популярных мест для семейного отдыха выделяют пляж Клеопатра, где созданы условия для водных видов спорта и обустроена набережная.

Какие еще страны вошли в рейтинг?

Италия – 525 пляжей

Италия имеет около 4971 мили береговой линии и в этом году увеличила количество пляжей с "Голубым флагом" до 525, добавив еще 14 новых локаций. Больше всего сертифицированных пляжей находится в регионе Лигурия – 35. Среди новых отмеченных мест: Андора и Таджа. Калабрия также получила четыре новых "Голубых флага" для пляжей Амендолара, Монтеджордано, Фалерна и Локри. Последний известен как пляж, удобный для детей.

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Португалия – 396 пляжей

В Португалии насчитывается 396 сертифицированных пляжей. 8 июня 2026 года на пляже Мира подняли "Голубой флаг", и это событие стало особенным, ведь именно этот пляж остается единственным в стране, который получает сертификацию непрерывно уже 40 лет с момента начала существования программы. Больше всего сертифицированных пляжей расположено в регионе Алгарве – 94, еще 57 – на Азорских островах.

Франция – 387 пляжей

Во Франции насчитывается 387 пляжей с "Голубым флагом". Именно здесь в 1985 году зародилась концепция этой международной награды. Сертифицированные пляжи расположены по всей стране: от Нормандии и Бретани до Лазурного берега. Одним из самых известных стал пляж Plage de Trez Goarem в Бретани. Он расположен в экологически охраняемой зоне, окружен дюнами и является местом обитания различных видов птиц, в частности камышовой овсянки.

Дания – 140 пляжей

В Дании сертифицировано 140 пляжей. В отличие от многих других стран, здесь разрешено посещать пляжи с собаками в течение всего года, если они находятся на поводке. Одним из самых известных является пляж Сондервиг у Северного моря. Он подходит для отдыха людей разного возраста. Здесь популярны запуск воздушных змеев, пляжная йога, игры с мячом, бег и строительство песчаных замков.

Мексика – 103 пляжа

Мексика стала единственной страной из Америки, вошедшей в первую десятку. Здесь насчитывается 103 пляжа, отмеченных "Голубым флагом". Среди них – пляжи курортов Лос-Кабос, Пуэрто-Вальярта, Канкун и Ривьера-Майя. В список также входят пляжи отелей Viva Maya by Wyndham в Плайя-дель-Кармен и The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta.

Ирландия – 85 пляжей

В Ирландии "Голубой флаг" получили 85 пляжей. Больше всего сертифицированных пляжей в этом году расположено в графстве Керри – 16. При этом пляж Дунканнон в графстве Вексфорд получил эту награду впервые с 2007 года, а Банмахон-Бич в графстве Уотерфорд впервые с 2012 года.

Хорватия – 78 пляжей

Замыкает десятку Хорватия с 78 сертифицированными пляжами. Они расположены вдоль побережья Далмации, в частности вблизи Дубровника, Задара и Сплита, а также на островах Кварнерского залива и полуострове Истрия. Среди отмеченных: пляж Кава в Дубровнике, рядом с которым работает Coral Beach Club с рестораном и двумя барами, а также галечный пляж Plaza Vala в рыбацкой деревне Мокало недалеко от Оребича.