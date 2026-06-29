Если вы планируете отпуск и не знаете, какое побережье выбрать, советуем заранее ознакомиться с лучшими пляжами Черногории, пишет In Journal. Их стоит включить в свой маршрут, чтобы получить максимум впечатлений от путешествия.

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Какие места Черногории влюбляют с первого взгляда?

Монте Палм Бич

Это место описывают как такое, в котором захочется провести весь день. Пляж расположен на территории 5-звездочного отеля, однако сюда могут приходить гости, проживающие на Луштице.

Пляжный клуб включает в себя бассейн, частный пляж и великолепный вид на Которский залив. Туристы начинают день с чашки кофе утром, делают перерыв на обед в ресторане, а вечером пьют коктейль перед закатом. Это место однозначно стоит добавить в свой список желаний.

Пляжный клуб "Адриатика"

Просторный пляж — одно из любимых мест туристов в Боко-Которском заливе. Днём здесь царит спокойная и уютная атмосфера, а вечером — идеальное место для отдыха с коктейлями и музыкой на закате. Сюда многие возвращаются за невероятным релаксом и хорошей энергией, которой наполнено это место.

Байова Кула

Это один из самых известных пляжей Которского залива, который всегда можно увидеть в списке рекомендаций от местных жителей. Пляж расположен между Котором и Перастом. Здесь кристально чистое море, а вид на залив — словно с открытки. Туристы в восторге от этого места, поэтому оно точно стоит того, чтобы увидеть его хотя бы раз в жизни.

Пляж Галлия

Этот пляж расположен недалеко от Будвы. Он окружен скалами и бирюзовым морем. Место известно летними вечеринками и выступлениями, поэтому здесь одинаково интересно и днём, и вечером. К Галлии ведёт довольно сложная дорога, но это стоит того, чтобы провести время в укромной бухте, вдали от толп людей.

Пляж Пуда Вида

Между Будвой и Петровацем расположен Пура Вида. Это место окутано расслабляющей атмосферой и одним из самых красивых видов на открытое море. Сюда каждое лето возвращаются туристы ради кристально чистой воды, изысканных шезлонгов и навесов в стиле бохо.

Что интересно, это место подойдет тем, кто не любит городской суеты, поскольку дорога сюда более крутая и узкая. А оттенки моря здесь настолько разнообразны, что каждый поворот дороги стоит того, чтобы сюда добраться.