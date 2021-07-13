Бортпроводники примотали женщину скотчем к креслу за попытку открыть дверь самолета: видео

На борту лайнера American Airlines во время полета произошел инцидент - одна из пассажирок хотела открыть дверь самолета. Бортпроводники не дали ей этого сделать, но пришлось пойти на крайние меры.

Сам инцидент не засняли. Однако когда пассажиры выходили из самолета, раздавались крики "Ты! Ты! ты!" в сторону женщины, у которой руки и рот были замотаны серебристым скотчем.

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Что произошло в самолете

Сначала рейс Далласа-Форт-Уэрта в Шарлотт задержали на 3 часа. Самолет вылетел около полуночи. Менее чем за полчаса до приземления бортпроводники начали суетиться, включать свет и громко шептать. Экипаж самолета начал замыкать ванные комнаты, извлекать сумки из мусорных контейнеров и не рассказывал, что происходит.

Наконец, пилот заговорил по внутренней связи. Он попросил людей оставаться на своих местах и ​​сослался на "плохую ситуацию в самолете сейчас".

Одна из пассажирок вероятно имела определенные психологические проблемы, поскольку она пыталась открыть дверь самолета во время полета. Тогда бортпроводники сплотились и ликвидировали женщину. Для этого им пришлось примотать ее скотчем к сиденью.

Опустевший борт самолета после инцидента: видео

Сотрудники службы экстренной помощи встретили рейс на земле в Шарлотте. Они доставили женщину в больницу, а авиакомпания внесла ее в "внутренний" список для запретов на полеты в США до завершения расследования.