Сам інцидент не зазняли. Проте коли пасажири виходили з літака, лунали крики "Ти! Ти! Ти!" у бік жінки, у якої руки та рот були замотані сріблястим скотчем.

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Що сталося у літаку

Спершу рейс Далласа-Форт-Уерта до Шарлотт затримали на 3 години. Літак вилетів близько опівночі. Менш ніж за пів години до приземлення бортпровідники почали метушитися, вмикати світло та голосно шепотіти. Екіпаж літака почав замикати ванні кімнати, витягувати сумки зі сміттєвих контейнерів і не розповідав, що відбувається.

Нарешті, пілот заговорив по внутрішньому зв'язку. Він попросив людей залишатися на своїх місцях і послався на "погану ситуацію в літаку зараз".

Одна з пасажирок ймовірно мала певні психологічні проблеми, оскільки вона намагалася відкрити двері літака під час польоту. Тоді бортпровідники згуртувалися і приборкали жінку. Для цього їм довелося примотати її скотчем до сидіння.

Спорожнілий борт літака після інциденту: відео

Співробітники служби екстреної допомоги зустріли рейс на землі в Шарлотті. Вони доставили жінку в лікарню, а авіакомпанія внесла її у "внутрішній" список для заборон на польоти в США до завершення розслідування.