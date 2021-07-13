Сам инцидент не засняли. Однако когда пассажиры выходили из самолета, раздавались крики "Ты! Ты! ты!" в сторону женщины, у которой руки и рот были замотаны серебристым скотчем.

К слову Инстаграмная Украина: локации, где каждому надо сделать снимок

Что произошло в самолете

Сначала рейс Далласа-Форт-Уэрта в Шарлотт задержали на 3 часа. Самолет вылетел около полуночи. Менее чем за полчаса до приземления бортпроводники начали суетиться, включать свет и громко шептать. Экипаж самолета начал замыкать ванные комнаты, извлекать сумки из мусорных контейнеров и не рассказывал, что происходит.

Наконец, пилот заговорил по внутренней связи. Он попросил людей оставаться на своих местах и ​​сослался на "плохую ситуацию в самолете сейчас".

Одна из пассажирок вероятно имела определенные психологические проблемы, поскольку она пыталась открыть дверь самолета во время полета. Тогда бортпроводники сплотились и ликвидировали женщину. Для этого им пришлось примотать ее скотчем к сиденью.

Опустевший борт самолета после инцидента: видео

Сотрудники службы экстренной помощи встретили рейс на земле в Шарлотте. Они доставили женщину в больницу, а авиакомпания внесла ее в "внутренний" список для запретов на полеты в США до завершения расследования.