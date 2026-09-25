В самой засушливой пустыне мира внезапно расцвели яркие цветы: фантастическое видео

Пустыня Атакама, расположенная на севере Чили, считается самым засушливым местом на планете. Здесь есть участки, на которых дождь не выпадал уже целые столетия. Однако сейчас засушливая пустыня превратилась в настоящее цветущее поле.

Прямо сейчас Атакама переживает редкое "цветение пустыни" – на бескрайних сухих песках расцвели фиолетовые, желтые и белые цветки. Об этом сообщает iflscience.

Почему зацвела самая засушливая пустыня планеты?

Дожди над Атакамой – редкость. Пустыня расположена между Андами и прибрежным горным хребтом, поэтому над ней возникает двойной "дождевой барьер": влага из Амазонии не проходит через горы, а осадки с Тихого океана не достигают внутренних районов.

Хотя Атакама и является самым засушливым местом на Земле, иногда она превращается в одно из самых ярких мест. Дело в том, что в почве Атакамы годами сохраняются семена местных растений. Они выдерживают экстремальные температуры и почти полное отсутствие влаги, находясь в состоянии покоя в ожидании благоприятных условий. Как только в пустыне выпадает обильный дождь, семена начинают быстро прорастать.

Для масштабного цветения необходимо, чтобы выпало не менее 15 миллиметров дождя. Тогда пустыня покрывается более чем 200 видами цветов, а вокруг них появляются насекомые-опылители и птицы. Так самая засушливая пустыня на короткое время превращается в настоящий зеленый оазис.

Именно это и произошло на днях. В этом году регион столкнулся с сильными осадками из-за явления Эль-Ниньо в восточной части Тихого океана. Причем в некоторых районах Южной Америки в этом сезоне выпало целых 180 миллиметров осадков, но для Атаками это стало настоящим благословением.

Пик цветения пустыни прогнозируют на октябрь. Яркие цветы могут покрыть целых 15 тысяч квадратных километров. Местные власти уже готовятся к росту туризма.

В пустыне Атакама зацвели цветки: видео BBC

За последние 40 лет Атакама цвела около 15 раз, и происходило это каждые 3 – 10 лет. Последний раз пустыня превратилась в цветущее поле в 2025 году, а до этого – в 2022 году.