Прямо зараз Атакама переживає рідкісне "цвітіння пустелі" – на безкраїх сухих пісках виросли фіолетові, жовті та білі квіти. Про це повідомляє iflscience.

Чому зацвіла найсухіша пустеля планети?

Дощі над Атакамою – рідкість. Пустеля розташована між Андами та прибережним гірським хребтом, а тому над нею виникає подвійний "дощовий бар'єр": волога з Амазонії не проходить через гори, а опади з Тихого океану не досягають внутрішніх районів.

Хоч Атакама і є найсухішим місцем на Землі, та іноді вона перетворюється на одне з найяскравіших місць. Річ у тому, що ґрунті Атаками роками зберігається насіння місцевих рослин. Воно витримує екстремальну температуру і майже повну відсутність вологи, очікуючи у стані спокою сприятливих умов. Як тільки у пустелі випаде рясний дощ, насіння починає швидко проростати.

Для масштабного цвітіння необхідно, щоб випало щонайменше 15 міліметрів дощу. Тоді пустеля вкривається понад 200 видами квітів, а довкола них з'являються комахи-запилювачі та птахи. Так найсухіша пустеля на короткий період стає справжнім зеленим оазисом.

Саме це і сталося днями. Цього року регіон зіштовхнувся з сильними опадами через явище Ель-Ніньйо у східній частині Тихого океану. Причому, в деяких районах Південної Америки цього сезону випало аж 180 міліметрів опадів, але для Атаками це стало справжнім благословенням.

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Пік цвітіння пустелі прогнозують на жовтень. Яскраві квіти можуть покрити аж 15 тисяч кілометрів квадратних. Місцева влада вже готується до зростання туризму.

У пустелі Атакама зацвіли квіти: відео BBC

За останні 40 років Атакама цвіла близько 15 разів, а траплялося це кожні 3 – 10 років. Востаннє пустеля перетворилася на квітуче поле у 2025 році, а до цього – у 2022 році.