Прямо сейчас Атакама переживает редкое "цветение пустыни" – на бескрайних сухих песках расцвели фиолетовые, желтые и белые цветки. Об этом сообщает iflscience.

Почему зацвела самая засушливая пустыня планеты?

Дожди над Атакамой – редкость. Пустыня расположена между Андами и прибрежным горным хребтом, поэтому над ней возникает двойной "дождевой барьер": влага из Амазонии не проходит через горы, а осадки с Тихого океана не достигают внутренних районов.

Хотя Атакама и является самым засушливым местом на Земле, иногда она превращается в одно из самых ярких мест. Дело в том, что в почве Атакамы годами сохраняются семена местных растений. Они выдерживают экстремальные температуры и почти полное отсутствие влаги, находясь в состоянии покоя в ожидании благоприятных условий. Как только в пустыне выпадает обильный дождь, семена начинают быстро прорастать.

Для масштабного цветения необходимо, чтобы выпало не менее 15 миллиметров дождя. Тогда пустыня покрывается более чем 200 видами цветов, а вокруг них появляются насекомые-опылители и птицы. Так самая засушливая пустыня на короткое время превращается в настоящий зеленый оазис.

Именно это и произошло на днях. В этом году регион столкнулся с сильными осадками из-за явления Эль-Ниньо в восточной части Тихого океана. Причем в некоторых районах Южной Америки в этом сезоне выпало целых 180 миллиметров осадков, но для Атаками это стало настоящим благословением.

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Пик цветения пустыни прогнозируют на октябрь. Яркие цветы могут покрыть целых 15 тысяч квадратных километров. Местные власти уже готовятся к росту туризма.

В пустыне Атакама зацвели цветки: видео BBC

За последние 40 лет Атакама цвела около 15 раз, и происходило это каждые 3 – 10 лет. Последний раз пустыня превратилась в цветущее поле в 2025 году, а до этого – в 2022 году.